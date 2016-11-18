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Babasını bombalayan oğul itiraf etti: Çocukluğumda yaşadıklarım...

Saldırı sonrası babası ağır toplam 3 kişi yaralanmıştı

18 Kasım 2016 10:21

Maltepe'deki bombalı saldırı ile ilgili gözaltında olan A.C.K., babasının da ağır yaralandığı saldırıyı itiraf etti. Şüphelinin, bombalı saldırıyı "çocukluğunda yaşadıklarıyla alakalı" olarak yaptığını söylediği öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Çağatay Kenarlı'nın haberine göre, Maltepe'de bir iş yerinde pazartesi günü bombalı saldırıda 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili şirket ortağının gözaltına alınan mühendis oğlu saldırıyı yaptığını itiraf etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını toplayarak görüntülerinden bombalı paketi bırakan kuryenin, saldırıda yaralanan O.K.'nın oyun yazılımı yapan mühendis oğlu A.C.K. olduğunu belirleyerek pazartesi günü kısa sürede gözaltına almıştı.

Olay yerine ilişkin görüntüler izlettirildi

Yaklaşık 3 gündür Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde polis ekipleriyle bomba ve patlama hakkında konuşmayan A.C.K.'ya olay gününe ait güvenlik kamer görüntüleri izlettirildi. A.C.K.'nın ilk başta, olay gününe ilişkin toplanan güvenlik kameralarındaki kişinin kendisinin olmadığını söyledi.

Taksilerden alınan parmak izleri eşleşti

Şüpheli A.C.K.'nın kullandığı taksilerden alınan parmak izleri İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde incelendi. Taksilerden alınan parmak izleriyle A.C.K.'nın parmak izleri eşleşti.

"Çocuklukta yaşadıklarımla alakalı"

Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nden gelen parmak izi eşleşmesi sonrası tekrar A.C.K.'ya güvenlik kameraları ve parmak izi eşleşmesi sunulunca akşam saatlerinde TEM ekiplerine çözüldüğü ve sözlü olarak patlayıcıyı hazırlayarak saldırıyı yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

Edilen bilgiye göre, A.C.K.'nın bombalı saldırıyı 'Çocukluğunda yaşadıklarıyla alakalı' olarak yaptığını söylediği öğrenildi. Şüpheli A.C.K'nın yazılı ifadesinin ise önümüzdeki günlerde alınmaya başlanacağı öğrenildi.

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