T24 LogoT24 Logo
Gündem

Babasını balkondan attı, yetmedi bıçaklayarak öldürdü!

Babasını öldüren zanlı gözaltına alındı

28 Ağustos 2016 00:59

Adapazarı'nda uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 38 yaşındaki Volkan Uzun, tartıştığı babası 64 yaşındaki Mehmet Uzun'u, oturduğu birinci katın balkonundan attı, ardından da aşağıya inip bıçaklayarak öldürdü.

DHA'da yer alan habere göre, olay bugün saat 19.00 sıralarında Adapazarı Hızırtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Üç katlı evin birinci katında yalnız yaşayan Volkan Uzun ile ziyaretine gelen babası Mehmet Uzun arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Volkan Uzun, tartışma sırasında babasını balkondan, aşağıdan geçen yola attı. Daha sonra evden kaptığı bıçakla sokağa çıkan genç ve yolda yatan babasını bıçakladı.

Göğsünden çok sayıda bıçak darbesi alan Mehmet Uzun, çağırılan ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Uzun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Polis, olay sonrası Volkan Uzun'u gözaltına aldı.

ETİKETLER

Sakaryauyuşturucu bağımlısı gençbalkondan attıbabasını öldürdübalkondan atıp bıçakladıVolkan Uzun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24