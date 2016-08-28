Babasını balkondan attı, yetmedi bıçaklayarak öldürdü!

Adapazarı'nda uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 38 yaşındaki Volkan Uzun, tartıştığı babası 64 yaşındaki Mehmet Uzun'u, oturduğu birinci katın balkonundan attı, ardından da aşağıya inip bıçaklayarak öldürdü.

DHA'da yer alan habere göre, olay bugün saat 19.00 sıralarında Adapazarı Hızırtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Üç katlı evin birinci katında yalnız yaşayan Volkan Uzun ile ziyaretine gelen babası Mehmet Uzun arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Volkan Uzun, tartışma sırasında babasını balkondan, aşağıdan geçen yola attı. Daha sonra evden kaptığı bıçakla sokağa çıkan genç ve yolda yatan babasını bıçakladı.

Göğsünden çok sayıda bıçak darbesi alan Mehmet Uzun, çağırılan ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Uzun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Polis, olay sonrası Volkan Uzun'u gözaltına aldı.