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Babasını 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Eskişehir'de oturan 20 yaşındaki Muzaffer Gündoğan 46 yaşındaki babası Yakup Gündoğan'ı 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

01 Kasım 2016 11:16


Çifteler ilçesi Abbashalimpaşa Mahallesi'ndeki olay saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Yakup Gündoğan kendisine ait tarlada çalıştığı sırada yanına gelen ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen oğlu Muzaffer Gündoğan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muzaffer Gündoğan yanında bulunan bıçakla babası Yakup Gündoğan'ı 16 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Olay yerinde ölen Yakup Gündoğan'ın cesedi belediye cenaze aracı ile Çifteler Belediye Morguna kaldırıldı.
 
Olay sonrası babasına ait 26 HN 370 plakalı kamyonet ile kaçan Muzaffer Gündoğan Çifteler-Eskişehir karayolu 10'uncu kilometresinde direksiyon kontrolünü yitirince araç yoldan çıktı. Gündoğan, aracı bırakarak olay yerinden yaya kaçtı. Olayla ilgili soruşturma ve Muzaffer Gündoğan'ı yakalama çalışmaları sürdürülüyor.
 

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