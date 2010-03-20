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Dünya

Babasından satılık çocuk

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Spokane kentinde, bir babanın internet üzerinden verdiği ilanla 4 yaşındaki olgunu satılığa çıkarması, kamuoyunda şok etkisi yarattı.

20 Mart 2010 02:00

T24 - ABD'nin Washington eyaletine bağlı Spokane kentinde, bir babanın internet üzerinden verdiği ilanla 4 yaşındaki olgunu satılığa çıkarması, kamuoyunda şok etkisi yarattı.

Yerel gazete ve televizyonlara yansıyan haberlere göre, adını 'Rick Obelophy' olarak açıklayan baba, bedava ilan sitesi craigslist'te yayınladığı ilanla, 4 yaşındaki çocuğunu satacağını duyurdu. İlana '4 yaşında erkek çocuğu, 5 bin dolar, Spokane' diye başlık atan baba, 'Gavin' adlı çocuğuna ilişkin verdiği bilgide, "Yüzünden gülücükler eksik olmayan harika bir çocuk" sözlerine yer verdi.

Spokane polisinin yani sıra FBI'yı da alarma geçiren ilan haberlere de yansıyınca ABD kamuoyunda sok etkisi yarattı. Polis ve FBI'nın mahkeme kararı ile ilan sitesi craigslit'ten ilanı veren kişinin bilgilerine ulaştı ancak, ilanda adi yazılı Rick Obelophy adlı kişiye ulaşamadı.

Internette verdiği ilana bir de çocuğunun fotoğrafını da ekleyen baba,  5 bin dolar karşılığında satılığa çıkardığı 4 yasındaki oğlunun, 'çok fazla huysuzluk yapmadığı, huysuzluk yaptığı zamanlarda da saatlerce bağırdığı' bilgilerine yer verdi.

Çocuğuna bakabilecek ekonomik gücü olmadığı için satılığa çıkarmak zorunda kaldığını anlatan baba, verdiği ilanda "Bağırdığı zamanlarda yüklüklerden birine kilitliyorum ve bu yöntem genellikle işliyor" dedi.



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