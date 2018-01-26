Babasına bombalı paket yollayan zanlı: Amacım dikkat çekmekti

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) MALTEPE\'de babası Osman Kurdaş\'a ait işyerine bombalı paket göndererek babasının ağır yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş\'ın yargılanmasına devam edildi.

Dikkat çekmek için eylemi gerçekleştirdiğini savunan Alican Kurdaş, \"Ben bombayı sadece ses bombası olarak yaptım. Patlama neticesi etrafa verdiği hasarın sebebi, içine koyduğum kutunun parça tesiri yapmasıdır. Kutu parçalanmış ve etrafa saçılmıştır. Kutudan olmasaydı bu tahribat olmazdı. Benim amacım insanları öldürmek olsaydı içine bir avuç metal koyardım. Amacım dikkat çekmekti\" dedi.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya tutuklu sanık Alican Kurdaş ile avukatı hazır bulundu. Müşteki Özdemir Osman Kurdaş\'ı ise avukatı tarafından temsil edildi. Adli Tıp Kurumu olayda yaralanan Osman Kurdaş ve Sevgi Özcan\'a ait raporlar dava dosyasına girdi.

Raporda, Osman Kurdaş\'ın sol ön kolda ampütasyona bağlı olarak gelişen organlardan birinin işlevini yitirmesine neden olduğu, sağ bacak, sol göz ve sağ gözünden yaralandığı, vücudunda 6. dereceden ağır kemik kırıkları bulunduğu, yaralanmaların hayatını tehlikeye sokacak derecede olduğu belirtildi. Sevgi Özcan\'a ilişkin raporda ise, olayın Sevgi Özcan\'ın basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralanmasına ve yüzünde sabit eser kalmasına neden olduğu belirtildi.

BOMBANIN KUTUSUNU SUÇLADI

Söz alan sanık Alican Kurdaş, bombaya ilişkin bir açıklama yapmak istediğini söyledi. Bombanın parça tesirli olmadığını savunan Kurdaş, \"Parça tesiri bulunmayan bir bomba kuru sıkı tabanca gibidir, sadece ses çıkarır. Benim yapmış olduğum bomba parça tesirli değildi. İçerisine bir avuç metal parça koysaydım çok daha değişik sonuçlar doğardı. Ben bombayı sadece ses bombası olarak yaptım. Patlama neticesi etrafa verdiği hasarın sebebi, içine koyduğum kutunun parça tesiri yapmasıdır. Kutu parçalanmış ve etrafa saçılmıştır. Kutudan olmasaydı bu tahribat olmazdı\" dedi.

Mahkeme Başkanı Haluk Azgın\'ın, \"Sen bunu bilmiyor muydun\" sorusunu sorduğu Kurdaş, \"Ben daha önce deneyip tesirini bilemediğim için kutunun bu denli zarara yol açacağını ve etkiyi arttıracağını tahmin edemedim. Benim amacım insanları öldürmek olsaydı içine bir avuç metal koyardım. Amacım dikkat çekmekti. Benim bombam 1.100 gram civarındaydı. Tahribata sebep olan kutudur\" şeklinde konuştu.

Mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alican Kurdaş\'ın 31 Kasım 2016 tarihinde babası Özdemir Osman Kurdaş\'a ait işyerine bombalı paket gönderdiği, paketi açan babasının ağır şekilde yaralandığı belirtiliyor.

Babasının yanında bulunan iki kişinin daha yaralandığı belirtilen iddianamede, Alican Kurdaş\'ın, , \"Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Olası kastla öldürmeye teşebbüs\", \"Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak\", \"Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi\" suçlarından 35 yıl 6 aydan 61 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.