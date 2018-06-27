Babasına bomba gönderen sanık: Tek isteğim var; babama kendimi affettirmek

Maltepe'de babasına ait işyerine bombalı paket göndererek babası ve iki kişinin ağır yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş'ın yargılanmasına devam edildi. Kurdaş tahliyesini talep ederek, tek isteğinin 'babasına kendini affettirmek' olduğunu söyledi.

Esas hakkındaki mütâlâasını sunan savcı, Alican Kurdaş'ın, "Bomba düzeneği kurarak 3 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs", "Patlayıcı madde kullanarak genel güvenliği tehlikeye sokmak" ve "Tehlikeli maddeleri bulundurma" suçlarından toplam 43 yıl 6 aydan 71 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Kurdaş, "Her duruşmada gerekli şeyleri söylediğime inanıyorum. Sadece tek istediğim var; babama kendimi affettirmek. Cezaevinde iken bunun imkanı yok. Olay sebebi ile pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.



Alican Kurdaş, patlayıcıyı kendisinin yaptığını kabul ederken daha fazlasını yapabileceğini fakat 110 gram ile yetindiğini söyledi. Kurdaş "biraz daha etkili şekilde bir patlama oluşturabilirdim. Ancak ben 110 gram ile yetindim. Fazla büyük yapmama hiçbir engel yoktu. 110 gram internette örnek olarak aldığım gramaj. İmalatçıları tarafından deneme videoları bulunan patlayıcı gramıdır. Bu yüzden bu gramajı esas aldım. Patlamanın internetteki videolardaki haliyle kalacağını zannediyordum. Bu kadar şiddetli basınç yapması tahminimce kutudan kaynaklanmıştır. Zaten içinde parça tesiri olmadığı aşikar. Ateşleyici fünyeyi de kendim yaptım" dedi.

71 yıla kadar hapis istemi

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütâlâasını sundu. Sanık Kurdaş'ın, maaşını arttırmayan babasını öldürmek kastıyla bomba düzeneği hazırladığı iddia edilen mütalaada, Kurdaş'ın soğukkanlılıkla davranıp kararından vazgeçmediği, tanınmamak için motosikletçi kaskı takarak hazırladığı bomba kutusunu babasının işyerine götürerek babasına verilmek üzere teslim ettiği belirtildi.

Sanığın babası Özdemir Osman Kurdaş'ın kutuyu açtığında bombanın patladığı ve Özdemir Osman Kurdaş'ın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı belirtilen mütâlâada, sanığın babasına karşı eyleminde dolayı, "Bomba düzeneği oluşturmak suretiyle tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını istedi.

Aynı eylemde Sevgi Özcan ve Şahnur Ağaik'in de basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı belirtilen mütâlâada, "Bomba düzeneği hazırlamak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 2'şer kez 13 yıldan 20 yıla hapis cezası istemiyle cezalandırılmaları istendi. Savcı, sanığın, "Patlayıcı madde kullanarak genel güvenliği tehlikeye sokmak" ve "Tehlikeli maddeleri bulundurma" suçlarından da ayrıca 4 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmasını istedi.

''Babama kendimi affettirmek istiyorum''

Son sözü sorulan sanık Kurdaş, "Her duruşmada gerekli şeyleri söylediğime inanıyorum. Sadece tek istediğim var; babama kendimi affettirmek. Cezaevinde iken bunun imkanı yok. Olay sebebi ile pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.



Sanığın avukatı esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre istedi. Sanığın avukatına son savunması için süre veren mahkeme duruşmayı erteledi.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alican Kurdaş'ın 31 Kasım 2016 tarihinde babası Özdemir Osman Kurdaş'a ait işyerine bombalı paket gönderdiği, paketi açan babasının ağır şekilde yaralandığı belirtiliyor.