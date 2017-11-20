Babası ve ağabeyinin telefonunu çaldı, hırsızlık görünümü verdi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da S.K. (22), iddiaya göre, uyuşturucu alabilmek için ağabeyi ve babasının cep telefonlarını çaldı. Telefonları satarken yakalanan şüpheli, olayın hırsızlar tarafından gerçekleştirildiğinin sanılması için pencere ve kapıda ayak izi bıraktığını itiraf etti.

Olay, Aksu ilçesi Pınarlı mahallesi 97 Sokak\'taki bir evde meydana geldi. Evden iki cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Evde araştırma yapan polis, hırsızın olay yerinde çok fazla iz bırakmasından şüphelendi. Hırsızın tanıdık olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, bölgede ikinci el telefon satan işyerlerini araştırdı. Polis, S.K.\'yi telefon satarken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen S.K., uyuşturucu almak için telefonları çaldığını, hırsızlık görüntüsü vermek için pencere ve kapıda ayak izi bıraktığını itiraf etti. Şüpheli, ifadesinin ardından adliye sevk edilecek.



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