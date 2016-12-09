Babası ve ağabeyi Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti

Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ı, babası Mevlüt ve ağabeyi Tarık Yüksekdağ ziyaret etti.

Ailesi, Yüksekdağ'ın "Bizim cismimiz içeride olabilir ama fikrimiz dışarıda. Herkese çok çok selam ediyorum. Sevgilerini saygılarını gönderiyorum. Moralim yüksek, halklarımızın da morali yüksek olmalıdır" dediğini iletti.

Yaklaşık 1 saatlik ziyaretin ardından cezaevi önünde açıklama yaptı. Kızının sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğunu söyleyen babası Mevlüt Yüksekdağ, "HDP Eş Başkanı kızım Figen Yüksekdağ’ı cezaevinde gördüm ve kendisiyle görüştüm. Sağlık ve sıhhati yerinde. Kızımın morali çok yüksek. Herkese sevgi ve saygılar sunuyor" dedi.

Kız kardeşinin herkese sevgi ve selamlarını ilettiğini söyleyen ağabeyi Tarık Yüksekdağ, "Figen başkanla görüştük. Kendisi dışarda olmasa bile fikrinin dışarda olduğunu söyleyerek herkese sevgi ve saygılarını iletti. Moralinin çok yüksek olduğunu ve dışardaki insanların da morallerini yüksek olması gerektiğini söyledi" diye konuştu.