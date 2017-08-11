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Babası tarafından 2 kardeşi öldürülen genç nasıl hayatta kaldığını anlattı: Kafama keserle vurdu, itip kaçtım

"Yakınlarımın dolduruşuna geldim"

11 Ağustos 2017 10:34

Üsküdar'da uyuyan öz oğullarına bıçak ve keserle saldırıp ikisini öldüren baba Aslan Güleryüz'ün elinden kurtulan tek oğlu nasıl hayatta kaldığını, "Başıma keserle vurdu. Tepme atıp, iteleyip kaçtım" sözleriyle anlattı.

İstanbul Üsküdar'da Yavuztürk Mahallesi'nde önceki gün babaları Aslan Güleryüz tarafından öldürülen Ahmet ve Onur Güleryüz kardeşler dün (10 Ağustos 2017)  öğlen Nişantepe Camii'nde son yolculuklarına uğurlandı. Törenin ardından iki kardeş Nişantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olaydan yaralı olarak kurtulan 22 yaşındaki Orçun Güleryüz, cenaze töreni öncesi yaşadığı dehşeti anlattı

"Keserle kafama vurdu"

Orçun Güleryüz, o günü anlattı:

"Gece bir şey yoktu. Sabah saatleriydi, uyuyorduk. Onur ağabeyimle, babam aynı odada kalıyordu. Biz de Ahmet ağabeyimle aynı odada uyuyorduk. İlk önce Ahmet ağabeyimi bıçaklamış, keserle kafasına vurmuş. Ona öldürürken ben hiçbir şey duymadım. Sonra bana yönelip uyurken başıma keserle vurdu.

"Tekme atıp kaçtım"

Tekme atıp iteleyip kaçtım. Onur ağabeyim geldi; 'Baba ne yapıyorsun' dedi. Bu sefer ona vurdu ağabeyim yere yığıldı. Ahmet ağabeyimin yardımına koştum. Ama yorganı kaldırdığımda delik deşik olmuştu. İkisini öldürdükten sonra benim peşimden koştu, kaçtım. Komşulardan yardım istedim."

"Pişmanım diye anladı"

2 oğlunu öldüren baba adliyeye sevk edildi. Katil baba emniyetten çıkışta gözyaşı döküp 'Pişmanım' diye konuştu. A.G.'nin polisteki sorgusu tamamlandı. Sorguda suçunu itiraf eden katil babanın "Yakınlarımın dolduruşuna geldim. Çocukların sürekli benden olmadığını söylüyorlardı çok pişmanım" dediği öğrenildi. A.G., emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkışta basın mensuplarının "Çocuklarınızı sizden olmadığını düşündüğünüz için mi öldürdünüz" sorusuna ise gözyaşları içinde "Evet ama pişmanım" diye cevap verdi.

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