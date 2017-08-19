Babası taciz etti, oğlu hakaret ederek saldırdı!

Adana’da taciz ettiği çocukla aynı apartmanda ev hapsi verilen tacizcinin oğlunun da taciz edilen kız çocuğuna hakaret ederek saldırdığı ortaya çıktı.

Evrensel'de yer alan habere göre Adana’nın Güzelyalı Mahallesi’nde apartman görevlisinin 15 yaşındaki kızına tacizden sanık olan apartman yöneticisinin oğlunun da 16 Ağustos günü tacize uğrayan kız çocuğu ve arkadaşlarına hakaret ederek saldırdığı ortaya çıktı.

20 yıldır aynı binada apartman görevlisi olarak çalışan ailenin 15 yaşındaki kızına 4 yıl boyunca tacizde bulunan apartman yöneticisi 15 Ağustos günü “ev hapsi” kararıyla serbest bırakılmıştı. Zanlının ‘ev hapsine’ gönderildiği apartman tacizde bulunduğu kızın ailesiyle birlikte yaşadığı apartmandı. Kız çocuğunun ve ailesinin koruma kararına rağmen verilen bu karar tepki toplamıştı.

16 Ağustos günü akşam saatlerinde apartmandaki arkadaşlarının yanına giden kız çocuğu, arkadaşlarıyla beraber vakit geçirdikten sonra evine dönmek için asansöre yöneldi. Aynı binada yaşayan sanığın oğlu asansör kapısında çocukların üzerine yürüyüp küfürlü sözler söyleyerek saldırdı. Çocuklar korkup eve kaçtıklarında bu kez kapıyı yumruklayıp tekmeleyerek saldırıda bulundu.

Saldırıya uğrayan çocukların annesinin 155’i araması üzerine gelen polis ekipleri şikayetçileri karakola götürdü.

"Çocuklar bize saldırdı' diye şikâyetçi olmuşlar"

Karakolda saatlerce bekletilip ifadeleri alınmayan çocukların anneleri, ancak tacize uğrayan çocuğun avukatlarına ulaşıp, avukatların karakola gelmesi üzerine ifade verebildi.

Tacize uğrayan kızın arkadaşlarının annesi karakolda çocuklara apartman içinde saldırıyı gerçekleştiren kişinin çocukları hakkında “bize saldırıda bulundular, hakaret ettiler” diyerek şikayetçi olduğunu öğrendi.

Komşuları tacizci lehine tanık yapmaya zorladıkalrı iddiası

Tacize uğrayan çocuğun komşusu olan anne ifadesinde, taciz sanığının yine aynı apartmanda yaşayan oğlu ve gelininin taciz davası açıldığında gelip kendisini sanık lehine tanıklık etmeye ikna etmeye çalıştıklarını anlattı. "Karşı komşularım olan bu kişiler daha önce apartman görevlimizin kızına cinsel taciz olayı ile ilgili babaları hakkında ‘o böyle birşey yapmaz, namazında niyazında bir insandır’ şeklinde şahitlik yapmamı istediler. Ben,’görmediğim bir şey hakkında istediğiniz şekilde şahitlik yapmam’ dedim. Bundan dolayı bana ve kızıma karşı bu şekilde davrandıklarını düşünüyorum" dedi.

Saldırıya uğrayan çocukların ifadeleri Çocuk Şube Müdürlüğünde alındı. Çocukların saldırıdan çok etkilendiklerini ve korktuklarını anlatmaları üzerine aileleri koruma kararı talep etti.