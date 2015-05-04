Babası Soma madeninde ölen küçük Enes yaşamını yitirdi

Soma maden faciasında babası Hayrullah Baygül'ü kaybeden ve Serebral Palsi (beyin felci) hastalığının tedavisi gören 3 yaşındaki Enes hayata tutunamadı.

Küçük Enes’in babası Hayrullah Gül oğlunun tedavi masraflarını karşılayabilmek için madene inmişti. Annesi Zemine Baygül, hastanede solunum cihazına bağlı olarak yaşayan oğlunun başında beklerken maden faciası haberini almış, oğlunu doktor ve hemşirelere emanet ederek maden ocağına koşmuştu. Eşinin ölüm haberinin ardından oğlunun aylık 1000 lirayı aşan ve devlet tarafından karşılanmayan sondasından mamasına, bezine kadarki masraflarını tamamlamakta zorlanan genç kadın CHP Manisa Milletvekili Sakine Öz’e ulaşarak yardım istemişti. Öz, olayı Meclis gündemine taşımış soru önergesi vermişti ancak tüm bunlarla ilgili harekete geçilmedi. Meclis, seçim tatiline girince Enes’le ilgilenen olmadı ve Enes, hayatını kaybetti.

İki önerge verildi

Banu Şen’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, milletvekili Öz Enes için hem Sağlık hem Çalışma hem de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na önerge verdi. İlk önergenin ardından bir şey yapılmayınca ikinci önergeyi de Mart başında verdi. İkisinde de Enes için girişimde bulunulmadı. Öz'ün 13 Mayıs’taki faciadan bir hafta sonra Enes ve ona benzer, Soma’da bulunan sosyal yaraların ortaya çıkma ihtimali nedeniyle ayrı bir araştırma komisyonu kurulmasını istemiş o da mecliste reddedilmişti.

Sakine Öz, bakanlıkların sorumluluklarını yerine getirmediğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Verdiğimiz iki soru önergesine yönelik yanıt gelmemişti. Soma’da faciadan hemen sonra, oradaki kadınların ve çocukların gelecekleriyle ilgili ne yapılması gerektiğiyle ilgili bir araştırma önergesi vermiştim. O da kabul edilmedi. Soma Komisyonu’nun kurulduğunu gerekçe gösterdiler. Ama ikisi birbirinden tamamen ayrıydı. Benim önerim tamamen sosyal ve psikolojik alanda geride kalanların sorunlarının çözümüyle ilgiliydi. Hem soru hem de araştırma önergelerinin yanıtı gelmedi. Ali ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın orada geride kalanların durumlarıyla ilgili ne yaptığı ile ilgili bir açıklama, çalışma görmedim. Oradakilerin birçoğu genç annelerdir. Enes’in annesi de küçücük 20’li yaşlarında yaşında bur kız çocuğu gibi. Çok zordu. O yaştaki bir annenin sabredebileceği bir çocuk değildi. Cihaza bağlı, sadece gözlerinin görebildiği bir çocuktu. Ama yine de tertemiz, pırıl pırıl bakıyordu. Mücadele ediyordu. Tüm çığlığa rağmen bir şey yapılmaması tamamen sorumsuzluktur. Devletin, bakanlığın, kurumlarının sorumluluk hissetmemesi, üzerine düşmemesi duygusudur. Yadsıdığım bir durum. Orada Enes gibi başka çocuklarımız da var. Engelli, psikolojik sorun yaşayan. Onların hem sağlıklarıyla ilgilenilmesi, hem giderlerinin karşılanması hem de yardımcı olunması gerekir. Bu bakanlıkların sorunudur. Bakanlık olarak sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekmektedir.”

Bin lirayı aşan masraf

Yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren madencilerden, Hayrullah Baygül'ün oğlu Enes Baygül'ün bir süredir evde yatalak olarak bir solunum cihazına bağlı ve burundan beslenerek yaşamını sürdürdüğüne önergesinde dikkati çeken Öz, "Beyin felci teşhisi konan ve 15 günde bir değiştirilmesi gereken solunum yolunun açık tutulmasını sağlayan trakeostomi kanulü taşıyan çocuğumuzun bu masrafının tamamı devlet tarafından karşılanmamakta, aspirasyon sondasının yarısı ödenmekte. Düzenli kullanılması gereken enjektör, ilaç, eldiven, bez ve mama torbası ise devlet tarafından karşılanmamaktadır. Annemiz, bu temel ihtiyaçları ancak hayırseverlerin yardımıyla karşılayabilmektedir" demişti. Şu sorulara yanıt istemişti:

" Faciada yaşamını yitiren madencimiz Hayrullah BAYGÜL ile Zemine BAYGÜL’ün çocuğu Enes BAYGÜL, bir süredir solunum cihazına bağlı ve burundan beslenerek yaşamını sürdürmektedir. -Palsi teşhisi konan ve 15 günde bir değiştirilmesi gereken trakeostomi kanulü taşıyan çocuğumuzun bu masraflarının tamamı devlet tarafından karşılanmamakta, aspirasyon sondasının yarısı ödenmekte, düzenli kullanılması gereken enjektör, ilaç, eldiven, bez ve mama torbası ise devlet tarafından karşılanmamaktadır. Annemiz, bu temel ihtiyaçları ancak hayırseverlerin yardımıyla karşılayabilmektedir. Bahse konusu olan tedavi sorunları yaşayan, Enes Baygül için bakanlığınız devreye girecek midir? Enes Baygül'ün ve Soma maden faciasında yaşamını yitiren tüm madencilerimizin sosyal güvence, sağlık sorunları yaşamaya devam eden yakınları için daha iyi koşullarda tedavi edilmesi ve bakılması için hangi çalışmalar yapılacaktır?"

Meclis tatil olunca yanıt gelmedi

Enes, 11 aylıkken kalbinin durması sonucu oksijen yetersizliği nedeniyle beyin felci geçirdi. Küçük Enes, evinde kurulan özel bir odada solunum cihazına bağlı olarak yaşıyordu. Maden faciasında eşi Hayrullah Baygül’ü kaybeden ve solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Enes’i hayatta tutmaya çabalayan Zemine Baygül , bir süre önce, “Kocam oğlumuzu kurtarmak için öldü. Onun yaşaması, tedavi olabilmesi için madene indi. Madene inmek istemiyordu ama başka geçim kaynağımız yoktu. Oğlumun bu fotoğrafını sorumluların vicdanlarına bırakıyorum” demişti. Eşinden kalan maaşla yaşamını sürdürdüklerini söyleyen Baygül, Enes’in tıbbi ihtiyaçları sigorta tarafından karşılanmadığı için zor günler geçirdiğini söylemişti. 2 Mart’ta CHP Manisa Milletvekili Sakine Öz tarafından Enes’in durumuyla ilgili Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Faruk Çelik’e soru önergesi verilmesine rağmen Meclis’in kapanması ve yetkililerin ilgi göstermemesine bir kez daha üzüldüğünü vurgulamıştı. Sesini duyuramadığını söyleyen Baygül, “Eşim öldüğünde oğlumuz 2 yaşındaydı. Kocam oğlumuzu kurtarmak için öldü. Onun yaşaması tedavi olabilmesi için madene indi. Madene inmek istemiyordu. Ama başka geçim kaynağımız yoktu. Para kazanmak zorundaydı. Oğlumun bu fotoğrafını sorumluların vicdanına bırakıyorum. Aldığımız tıbbi malzemeler özel tüketim malzemesi olarak görüldüğü için kendi cebimden karşılıyorum. Dikkat etmeme rağmen Enes sık sık enfeksiyon kapıyor. Hastanelere tedavi için götürdüğümde çoğu zaman yer bulamıyorum. Enes’in bütün sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasını ve sabit bir hastanede tedavi edilmesini istiyorum” demişti.