Babası faili meçhul cinayete giden Avukat Eren Baskın: Süreci uzatarak davaları kapatmak istiyorlar

Eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür’ün T24'ten Gökçer Tahincioğlu'na yaptığı açıklamaların ardından, 18 faili meçhul davası yeniden gündeme geldi. Babası faili meçhul cinayete giden Avukat Eren Baskın, süreci uzatarak davanın kapatılmak istendiğini söyledi. Baskında, “Çok kırgınız, çok üzgünüz, adalet olgusunun var olmadığını bilmek bizi daha çok yaralıyor. Ben yine de son nefesime kadar Mehmet Ağar ve ekibinin ceza alabilmesi için mücadele edeceğim” dedi.

İstinaf mahkemesi, 1990’lı yıllardaki faili meçhul kalan cinayetlerle ilgili davada Mehmet Ağar ve Korkut Eken’in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında verilen beraat kararını bozmuştu. Ankara Altındağ Nüfus Müdürü iken 2 Ekim 1993 yılında özel harekât polisleri tarafından işyerinden çıktıktan sonra gözaltına alınıp 4 Kasım 1993 yılında cansız bedenine ulaşılan Abdülmecit Baskın’ın oğlu Eren Baskın yaşadıklarını ve dava sürecini Cumhuriyet’e anlattı.

İstinaf mahkemesinin faili meçhul davasında verilen beraat kararını bozara Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiğini anımsatan Baskın, “Şu anki mahkeme beraat kararında direneceğini açık bir şekilde gösterdi. Önümüzdeki celse kişilerine beyanı alınacak ve yine beraat kararı verilecek” dedi.

Mehmet Ağar’ın “kendi gözünde Türkiye Cumhuriyeti'nden daha büyük olduğunu” savunan Baskın, “Çünkü hiç kimse bu adamla baş edemiyor. Hiç kimse ‘Tuğlayı ben çekeyim tüm pislikler altta kalsın’ diyemiyor. Yargının her kademesinde elleri var. Beni en çok yaralayan şey Adalet Bakanlığı’nın sürekli ama sürekli haddi olmamasına rağmen mahkemeye yazı yazarak ‘Bunun sonuçlarını bana bildirin’ demesi. Bu ne demek bana göre ‘yapacağınız yanlışı burnunuzdan getiririm’ demek” diye konuştu.

Baskın, Eymür’ün söylediklerinin ispatının olduğunu dile getirdi. Süreci uzatarak davanın kapatılmak istendiğini söyleyen Baskın, “30 yıl boyunca ceza verilemediği için toptan kapatacaklar. Çok kırgınız, çok üzgünüz, adalet olgusunun var olmadığını bilmek bizi daha çok yaralıyor. Ben yine de son nefesime kadar Mehmet Ağar ve ekibinin ceza alabilmesi için mücadele edeceğim” diye konuştu.

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