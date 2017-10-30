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Dünya

Babası 'entel dantel' diye görüştürmedi, 40 yıl sonra evlendiler

"Kader tuhaf bir şey ve bazen 40 yıl beklemeye değdiğini söyleyebilirim"

30 Ekim 2017 15:52

İngiltere'de 'aile baskısı' nedeniyle bir araya gelemeyen çift, 40 yıl sonra evlendi. Bill Brookman ve Madeleine Coburn, hikâyelerini ‘kader’ diye niteledi.

Çiftin hikâyesi, 1978 yılına dayanıyor. O sırada 23 yaşında olan Bill Brookman, 16 yaşındaki Madeleine Coburn’e çıkma teklif etti. Bill Madeleine’i, yaşadıkları Loughborough kasabasındaki yerel pub’a götürecekti. Ancak Madeleine’in babası, kızının da rol aldığı bir oyunda tiyatro yönetmenliği Bill’i fazla ‘entel dantel’ bulduğu için bu ilişkiye onay vermedi.

30 sene boyu birbirlerini görmeyen çiftin yolu 2008’de bir kez daha kesişti. İkisi de aynı okul projesinde çalışıyordu. Bill dört yıl sonra Madeleine’e çıkma teklif etti ve onu aynı pub’a götürdü. Bu sene de, BBC Radyosu’nda hikâyelerini anlattıkları programda, canlı yayın sırasında evlenme teklif etti.

Bill “Kader tuhaf bir şey ve bazen 40 yıl beklemeye değdiğini söyleyebilirim” dedi. Madeleine de, “Daha gençken çıkmamız olmamız, ikimizin de dolu dolu hayatlar yaşamamızı sağladı. Sonra birbirimizi yeniden bulduk ve özel bir şeydi; çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu. 

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