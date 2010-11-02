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BABANIN FEDAKARLIĞI KIZINI KURTARMAYA YETMEDİ ALANYA (A.A)

02 Kasım 2010 13:04

-BABANIN FEDAKARLIĞI KIZINI KURTARMAYA YETMEDİ ALANYA (A.A) - 02.11.2010 - Antalya'nın Alanya ilçesinde, Macaristan uyruklu 5 yaşındaki kız çocuğu ve onu kurtarmak için otomobilin önüne atlayan babası öldü. Alınan bilgiye göre, Okurcalar beldesindeki bir otelde tatil yapan Macaristan uyruklu Tomas Peter Markoczy (38), eşini otelde bırakarak kızı Mercell Bendegur Markoczy (5) ile gezintiye çıktı.  Otelin yakınındaki D-400 karayolunu geçmek için babasıyla bekleyen 5 yaşındaki Mercell Bendegur Markoczy aniden yola çıktı. Bu sırada Alanya'dan Manavgat yönüne giden Bilal Aladağ'ın kullandığı 07 NV 153 plakalı otomobilin geldiğini fark eden baba, kızını kurtarmak için yola atladı.  Baba, kızını otomobilin önünden alarak hızla kaldırıma fırlattı. Bu sırada duramayan otomobil, Macaristan uyruklu Tomas Peter Markoczy'ye çarptı.  Kaza sırasında Tomas Peter Markoczy, olay yerinde hayatını kaybetti. Babasının otomobilin önünden alarak fırlattığı küçük kızın da başını kaldırıma çarpması sonucu beyin kanaması geçirerek öldüğü belirlendi. Otomobilde bulunan Ayhan Daştan da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Baba ve kızın cesetlerinin belediye mezarlığı morguna kaldırıldığı bildirildi.

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