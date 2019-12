Babam üzülmesin diye GATA olayını 3 yıldır anlatmadık

T24- Usta tiyatrocunun Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur GATA'da yaşanan olayı, üzülmesin diye babasına anlatmadıklarını söyledi.



Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Hanım'ın GATA'ya babanızı ziyarete gitmek istediğini ama alınmadığını duyduğunuzda neler hissettiniz?



Ben o dönemde Ankara'da değildim, annem oradaydı. Annem üzüldü. Keşke olmasaydı. Bizler asker kökenli bir aileyiz. GATA'da babama aylarca çok iyi baktılar. Oradaki personel babama şifa vermek için ellerinden geleni yaptı. Keşke o tatsız durum yaşanmasaydı. Babamı ziyaret etmek isteyenlere kapımız açık. Bunun için de her kapının açık olması gerektiğini düşünüyoruz.



BABAMIN ÜZÜLMESİNİ İSTEMİYORUZ



Siz Nejat Uygur'un kızı olsaydınız. Türbanlısınız diye GATA'ya alınmasaydınız, tepkiniz ne olurdu?



Bazı prosedürler var ama yaşanmaması gereken bir şey. Burada annem çok üzüldü. Arada kaldı çünkü. Daha sonra Emine Hanım'la görüştüler. Sayın Başbakan da İstanbul'da hastaneye ziyarete geldi.



Nejat Bey'in GATA konusundan haberi var mı?



Yok. Babamın rahatsızlığı olduğu için, demans da olduğu için yansıtmadık. Üzülürdü çünkü. O zaman da haberi yoktu şimdi de yok. Üzülmesini istemiyoruz. Hassas...



Her zaman o dengeleri korumuş bir insan olarak, her zaman da doğruyu söylemiş bir insan olarak biz de onun izinden gitmeye çalışıyoruz. Babamın çok güzel bir resim tablosu var, Anıtkabir'le camiyi yan yana yapmış. Babam asker kökenli bir ailenin çocuğu olarak askeri sevdiğini havacı kıyafetleriyle dolaşarak belli ederdi.



EZAN SESİNDE OYUNU KESTİ



Aynı şekilde camiye de saygı ve sevgisi sonsuzdur. 1980'li yıllarda oyununun içine Kürtçe espri koymuştur ve oynamıştır. Doğu insanını da çok sever. Oyunlarının sonunda 10'uncu Yıl Marşı’nı çalardı ama Ramazan'da açık havada oynadığımız zaman ezan sesi duyduğunda oyununa ara verirdi. Sayın Başbakan'la da ilişkisi ağabey kardeş ilişkisi...



Bir oyuna Başbakanımız ve eşi gitmiş, basın fotoğraflarını çekmişti. O hangi oyundu ve ne zamandı biliyor musunuz?



5 yıl önce Ankara'da babamı izlemeye geldiler. Sonra babam, annem, Başbakanımız ve eşi birlikte köfte yemeye gittiler. Başbakanımız, Başbakan olduktan sonra birkaç defa oyunlarına geldi.



Tiyatroya para yatırdığımız için bize ‘salak’ dediler



Tiyatro sahibi olacak kadar paranız var mı?



Böyle bir birikimimiz yok. Biz devletten tiyatro için para yardımı almıyoruz. Devlet bize vermiyor değil biz başvurmuyoruz.



Neden?



Yanlış geliyor. Bazı ağabeylerimiz devlet yardımı alıp oyun oynamadan oynuyormuş gibi yapıp parayı cebe indiriyorlar. O parayı alıp yazlık bir ev almak olmaz. Yapamam, biz yapamayız.



Tiyatro para kazandırmıyor mu?



Tiyatrodan para kazanılır ama Donald Trump olamazsın. Babam tiyatrodan para kazandı ama karış karış Anadolu’yu dolaşarak. Bol bol turne yaparak, pek tabii. Biz bugüne kadar televizyondan kazandığımızı hep tiyatroya