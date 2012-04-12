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'Babam gözaltında da değil, hasta da'

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, holdingle ilgili 3 iddiaya bugün yanıt verdi

12 Nisan 2012 16:51

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, piyasada Doğan Holding hisselerinin düşmesine neden olan söylentiyi yalanladı. 28 Şubat soruşturması piyasaya bomba gibi düştü. Aydın Doğan’ın gözaltına alındığı söylentisi üzerine Doğan Holding hisseleri yüzde 10 değer yitirdi.

Bugün Doğan Holding’te yıllık değerlendirme toplantısı vardı. Bu söylenti Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı’ya soruldu.

Begümhan Doğan şöyle konuştu:

“Böyle asılsız haberler hep hisseleremizde dalgalanmaları yol açıyor, babam gözaltında değil. Bir diğer söylenti ise babamın hasta olduğu ile ilgili. Babamın sağlığı çok şükür iyi.”

Toplantıda, Begümhan Doğan’a satışı çıkarılan Sabah gazetesi ve ATV için teklif verip vermeyecekleri soruldu. Doğan geleneksel medya ile ilgilenmediklerini yurt içi ve yurt dışında yeni medya ile ilgili fırsatları takip ettiklerini belirtti.

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Aydın Doğan

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