"Babam bir pedofil miydi?"



Andy Smythe ve Catrin Nye / BBC Victoria Derbyshire programı

BBC'nin Victoria Derbyshire programı, İngiltere'de kendilerini "pedofil avcıları" olarak tanımlayan bir grubun, sosyal medyada çocuklara yönelik cinsel suç işlemekle suçladığı en az 8 erkeğin intihar ettiğini ortaya çıkardı.

Lesley'nin babası, hakkında bir soruşturma yürütülmemesine rağmen hayatına son verdi.

Şimdi cevaplanmamış sorularla yaşıyor, tecavüz tehditleri alıyor Lesley. Bu tür grupların adaleti sağlamaktan çok ona engel olduğuna inanıyor.

"Onu dünyalar kadar çok sevdim. Doğuştan eğlenceli biriydi" diyor babası Michael Duff hakkında:

"Her şey hakkında konuşurduk. Üzgün olduğumda başvurduğum kişiydi o. Tek istediğim babamın beni sarıp sarmalamasıydı."

Soyadını kullanmamayı seçtiğimiz Lesley, babasına hayrandı.

Hiçbir zaman babasının, internet üzerinden 15 yaşındaki genç bir kızla iletişim kurmasına ve buluşmaya çalışmasına yol açabilecek, başka bir yüzünün olabileceğinden kuşkulanmadı.

Ancak Temmuz 2015'te, kızıyla evinde otururken, babasının sosyal medyada dolaşan bir videosuyla ilgili haber aldı.

Babasının 15 yaşındaki bir genç kız olduğunu düşünerek iletişim kurduğu kişi, sahte profillerle çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunabilecek potansiyel suçlularla iletişime geçen ve onları ifşa eden bir kişiydi.

Lesley, videodan haberdar olduğu anı hatırladığında gözyaşlarına boğuluyor:

"Arkadaşım, 'Lesley, bunu sana nasıl söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum, ama Facebook'ta dolanan bir video var, babanla ilgili' dedi.

"Şoke olmuş bir halde oturup kaldım.

"Facebook'taydı ve ortak arkadaşlarımızın şimdiden izlemiş olduğunu görebiliyordum. Bu yüzden yapabileceğim hiçbir şey yoktu.

"Çığlık atıyor olmalıyım çünkü yukarı katta olan kızım gelip sorunun ne olduğunu sordu."

O zamanlar 15 yaşında olan kızına, "Büyükbaban bir pedofil" diye yanıt verdi.

Şu an bundan derin bir pişmanlık duysa da, ona videoyu gösterdi.





Babası Michael Duff, o gün polise teslim oldu. Bilgisayarlarına polis tarafından el konuldu.

Sorgusunun ardından serbest bırakıldı. İki gün sonra intihar etti.

Şaşkınlık ve öfke içerisinde olan Lesley, suçlamalar ortaya çıktığından beri onunla konuşmamıştı.

'Kamuyu korumak'

Lesley, babası hakkında ilk kez konuşuyor.

Konuşarak, "pedofil avcılarının" eylemlerinin sonuçlarının ne kadar geniş kapsamlı olabileceğini anlamalarını umuyor.

Victoria Derbyshire programı, son 6 yılda en az 7 kişinin daha 'pedofili avcıları' tarafından sosyal medyada suçlandıktan sonra intihar ettiğini ortaya çıkardı.

Bu erkeklerin çoğu, sosyal medyada ifşa edildikten sonra birkaç gün içinde hayatlarına son verdi.

Ancak bu eylemleri gerçekleştirenler, önemli bir kamu hizmeti yaptıkları görüşündeler.

'Pedofil avcısı' 29 yaşındaki Jamie Lee ya da kendisini adlandırdığı haliyle "çocuk koruma memuru" istismara uğradıktan sonra bu görevi üstlenmiş.

Takip ettiği kişilerden biri, soyadını yayımlamamayı seçtiğimiz orta yaşlardaki Robert, 14 yaşındaki genç bir çocukla konuştuğunu düşünüyor.

Ancak aslında Jamie ile konuşuyor.

Önce kendisiyle iletişime geçilmesini beklediğini söyleyen Jamie, "Robert benimle iletişime geçti" diyor ve ekliyor:

"İki hafta sonra ise açık seçik konuşmaya başladı, benimle yapacağı pespaye şeyleri anlattı."

Videoda Jamie adamla arabandan çıktığı anda yüzleşiyor, kaçmaması için anahtarlarını teslim etmesini istiyor.

"Okul üniformasındaki genç erkekleri çekici buluyorsan, nesin sen?" diye soruyor.

Yanıt alamıyor.

"Genç erkeklerden hoşlanıyor musun?" diye devam ediyor.

"Evet, ancak bir tanesiyle bile birlikte olmadım" yanıtını alıyor.

Video Facebook'ta canlı yayımlanıyor ve adamın kimliği ortaya çıkıyor.

Jamie videoyu izlerken, "Yüzünün değiştiğini görebiliyorsunuz" diyor ve ekliyor:

"Beti benzi atıyor. Başının dertte olduğunun farkında. Sahip olduğu bu güzel hayatın sona ermekte olduğunun farkında. Suçüstü yakalandığını anladığı an her şeyi itiraf ediyor."

Robert bunun üzerine birkaç ayını cezaevinde geçirdi, bir çocukla cinsellik amacıyla iletişim kurmaya teşebbüsten suçlu bulundu.

Dışarı çıktığı anda kendini öldürdü.

Jamie, bunun olmasını asla beklemediğini söylüyor.

"Amacım bu adamların yaptıklarıyla yüzleşmeleri" diyor.

"Robert'ın kendini öldürdüğünü öğrendiğimde yıkıldım, özellikle de ailesi için üzüldüm. Hâlâ kendime bunun benim hatam olmadığını söylüyorum. Yine de ona yaklaşımından dolayı intihar etmesi nedeniyle az da olsa suçluluk duyuyorum. Şiddeti teşvik etmek, nefreti teşvik etmek için bunu yapmıyoruz. Yan binamda yaşasa bunu bilmek isteyeceğim için yapıyoruz" diye konuşuyor.

'Kurbanlardan adaleti çalmak'

Zaman zaman, polis "pedofil avcıları" ile ortaklaşa çalışıyor.

İngiltere Ulusal Polis Şefleri Konseyi (NPCC), bu tür bireylerin ellerindeki yetersiz delille polis soruşturmasına zarar verebildiğini söylüyor.

Şiddet eylemlerinden ve intiharlardan da endişe ediyorlar.

Duff'ın intiharı, Lesley'nin babasının muhtemel suçları ve bu muhtemel suçların boyutlarıyla ilgili sorularının yanıtsız kalmasına yol açmış.

"Bir kerelik yaptığı aptalca bir şey olabilir" diyor Duff, şöyle devam ediyor:

"İnsanların, 'Ama yapabilme potansiyeline sahipti' diyeceğini biliyorum, ancak gerçekte hiçbir suç işlememiş olmaması da muhtemel.

"Bilmiyoruz, çünkü intihar eder etmez soruşturma kapandı."

Lesley, babasının eylemlerinin sonuçlarıyla baş etmek zorunda bırakıldığını düşünüyor.

"Tehditler aldım, bana, kızıma tecavüz tehditleri" diyor gözyaşları arasında konuşmaya çalışırken.

Babasını ifşa edenlerin gelebileceği düşüncesiyle cenaze töreni düzenleyememiş. Bunun yerine babası yüzlerce kilometre uzaklıktaki bir krematoryumda yakılmış.

Ancak ölümü sosyal medya videolarını durdurmaya yetmemiş.

Tanıdığı bir kişi cesedi evden ambulansa yüklendiği sırada çektiği videoyu Facebook'ta paylaşmış.

Lesley için bu video haketmediği muameleye maruz kaldığının bir diğer örneği.

Peki çocuklara yönelik istismarda bulunduğu iddia edilen bu kişilerin internette teşhir edilmesi doğru mu?

Jamie, insanların neyle karşılaşabileceklerini bilmelerinin önemli olduğunu düşünüyor.

Ancak bazı "pedofil avcılarının" sorumsuzca davrandığı ve her zaman insanları yargı önüne çıkarma amacıyla hareket etmedikleri görüşüne de ılımlı yaklaşıyor.

"Bu toplulukta sorumsuzca hareket eden bir sürü kişi var. 15 dakikalık ün isteyen pek çok kişi var ve bu beni çileden çıkarıyor. Yüce olması ve göreceli olarak sorumluluk içerisinde yapılması gereken bir şeyi aldılar ve değiştirdiler. Artık bir sirk gibi, utanç verici" diyor.

Victoria Derbyshire programının çekimleri sırasında Lesley ile tanıştıktan sonra, "pedofil avcılığı" yapmayı bıraktı. Şimdi okullara giderek çocuklara internetteki tehlikeler hakkında eğitim vermek istiyor.

'Hikayemi anlatmak istemedim'

Lesley, muhtemel pedofillerin internette teşhir edilmelerine, başkalarının onları yargılaması için "bir gösteriden farksız olmadığı" gerekçesiyle, güçlü bir şekilde karşı çıkıyor.

"Hikayemi hiçbir zaman anlatmak istemedim. Çünkü bunların hepsini üzerime çekmek istemedim. Ancak insanlar bilmeli ki, Facebook'a videoyu koyduklarında, onlar için her şey bitiyor, ama bizim (aileler) için bitmiyor" diyor.

Lesley için adalet yok, yanıtlar yok. Sadece hayran olduğu babasının aslında kim olduğuna ilişkin sorular var:

"Benim babam böyle bir şeyi nasıl yapar? Böyle bir şeyle nasıl ilişkilendirilir?

"Beni büyüten adam, sevdiğim babam böyle biri değil."