Babam aslanlar gibi çarpıştı

T24- "Terör örgütü lideri dedikleri babam, 1993-1995 yılları arasında Güneydoğu’da aslanlar gibi çarpıştı. Bir çatışmada şehit düşmesini son anda emir astsubayı önledi. Osman Pamukoğlu hayatta, sorsunlar ona."







İnternet andıcından tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulan eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un oğlu Murat Başbuğ, Hürriyet’e konuştu. Önceki gün ablası Feride Başbuğ ile cezaevindeki babasını ziyaret ederek yanında yarım saat kalan Murat Başbuğ, “Önce duygusal bir konuşma oldu aramızda, ama daha sonra realiteleri konuştuk” dedi. Babası hakkındaki suçlamaları “trajikomik” olarak nitelemesinin hafif kaldığını belirten Murat Başbuğ, “Bana göre ise tam bir iğrençlik” dedi. Murat Başbuğ’un açıklamaları özetle şöyle:





Duygusallaştık





“Ablamla babamın yanına gittik. Yaklaşık yarım saat kaldık. İlk başlarda karşılıklı duygusallık vardı, ama kısa sürdü. Kolay değil, 40 yılını Türk Silahlı Kuvvetleri’ne vermiş, onur ve gururla vazifesini yapmış bir insan. Duygusallıktan kurtulup realiteleri konuştuk. Kendi isteği ile tek kişilik bir odada kalıyor. Televizyon var, ama olayla ilgili dünyada ne olup bittiğini öğrenmek istedi. Biz de anlattık kendisine.





Tam bir iğrençlik





Aslında 2008 yılından beri bekliyorduk bir şey olacağını. Babam ifadesinde de çok açık şekilde söyledi. Devletin zirvesinde Cumhurbaşkanı, Başbakan’la oturup konuşmuş, durum değerlendirmesi yapmış, nasıl terör örgütünün başı olabilir? Terör örgütü lideri dedikleri babam, 1993-1995 yılları arasında Güneydoğu’da teröristlere karşı aslanlar gibi çarpıştı. Bir çatışmada şehit düşmesini son anda emir astsubayı önledi. Osman Pamukoğlu hayatta, sorsunlar ona. Babam hakkındaki suçlamalara ‘trajikomik’ diyor ya, bence çok hafif bir tanımlama. Bana göre bu suçlamalar tam bir iğrençlik.





Uydurmuşlar





Babamın da, bizim de moralimiz çok iyi. Tüm gerçekler ortaya çıkacaktır. Kimseden bir şey istemiyoruz. Tek isteğimiz en kısa sürede mahkemenin yapılması, babamın söylediklerinin hiç saptırılmadan kamuoyuna iletilmesidir. Yok askere moral olsun diye, ‘Kağıt parçası’ falan demiş. Yok böyle bir şey, uydurma.”





İlker’e yapılanları anlamak imkânsız





Balyoz Darbe Planı davasından tutuklu eski 1’inci Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan, dün sabah Başbuğ’un eşi Sevil Başbuğ’u telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Nilgül Doğan, Sevil Başbuğ’un kendisine neler söylediğini şöyle anlattı:

“Sizlerin eşleri tutuklandığından beri benim içim zaten kan ağlıyordu, o da eklendi. Ne diyeyim? Böyle bir şey olabilir mi? İlker’e yapılanları anlamak mümkün değil. Dirayetliyiz, onun da bizlerin de morali çok iyi.”







Kozinoğlu korkusu





Nilgül Doğan, Çetin Doğan’ın durumuyla ilgili de şunları söyledi: “Kan sulandırıcı ilaç aldığından vücudunda bazı yaralar çıktı. Jandarma eşliğinde tedaviye gitmeyi içine sindiremiyor. Bir sürü insan aynı durumda. Allah korusun birisinin başına Kaşif Kozinoğlu gibi bir şey gelmesinden korkuyoruz. Akıl almaz şeyler oluyor cezaevinde ve duruşmalarda. İnsanlar, haklarında ortaya atılan iddiaları, yer ve tarih vererek çürütüyorlar. ‘Türkiye’de şu suçu işlemişsiniz’ iddiasında bulunuyorlar. Oysa adamcağız, belirtilen tarihte Türkiye’den binlerce kilometre ötede bir başka görevde olduğunu ispat ediyor. Mahkeme Başkanı bunun üzerine sadece ‘Pekala’ diyor. Böyle bir şey olur mu? Sürekli ‘Pekala’ duyuyoruz. ‘Pekala’ duymaktan bıktık. O zaman gereğini yapsana.”

