Babalık davası için polis tarafından yakakalanıp, DNA testine götürüldü

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de yaşayan iki çocuk annesi Berrin Aşık\'a, yıllarca babası olarak bildiği ve yanında büyüdüğü Mehmet Acül ile yaşarken, annesinin aşk yaşadığı ve kızına \'Bir yakınım\' diyerek tanıştırdığı iş adamı Halim Bükcüoğlu, biyolojik babasının kendisi olduğunu söyledi. Berrin Aşık, Halim Bükcüoğlu\'na babalık davası açtı, Bükcüoğlu duruşmaya gelmedi. Mahkemenin DNA testi için vücudundan doku ve kan örneği alınmak üzere yakalama kararı çıkarttığı Bükcüoğlu, İstanbul\'da yakalanarak kan ve doku örnekleri alındı. Berrin Aşık, şimdi DNA testinden çıkacak sonucu bekliyor.

Berrin Aşık\'ın annesi Rezzan Acül, seneler önce çalışmak için Almanya\'ya gitti ancak eşi Mehmet Acül Türkiye\'de kaldı. İddiaya göre Rezzan Acül, Almanya\'da Halim Bükcüoğlu\'yla aşk yaşadı ve bu ilişki sonucunda Berrin Aşık dünyaya geldi. Acül, Berrin Aşık\'ı Türkiye\'ye getirdi ve bebeğin kendisinden olduğunu söylediği kocası Mehmet Acül\'ün nüfusuna kaydettirdi. Bir süre sonra iş adamı olan biyolojik baba Halim Bükcüoğlu, kızını görmek isteyip gelince, Rezzan Acül Bükcüoğlu\'nu hem kızına hem de kocasına \'Bir yakınım\' diye tanıttı. Böylece Bükcüoğlu, kızıyla yakınlık kurdu yaklaşık 20 sene önce de ona gerçek babasının kendisi olduğunu ve kendisine dava açması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Berrin Aşık, kendisine babalık davası açtı, ancak Bükcüoğlu\'nun isteği ve gerçek babasının kendisinin olmadığını söylemesi üzerine davayı geri çekti.

MEZAR AÇILDI, ACÜL\'ÜN BABASI OLMADIĞI BELİRLENDİ

Kafası karışan Berrin Aşık, İzmirli avukat Varol Turbay\'a danıştı. İzmir 16\'ncı Aile Mahkemesi\'ne yapılan başvuru üzerine, 19 yıl önce ölen Mehmet Acül\'ün mezarının açılması kararı alındı. Mezarı açılıp kendisinden doku örnekleri alındıktan sonra, Acül\'ün gerçek babası olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine Aşık aynı mahkemeye, Bükcüoğlu hakkında hem babalık davası hem de babalığı benimsemediği ve kendisine sahip çıkmadığı için 500 bin TL\'lik tazminat davası açtı. Mahkeme, Bükcüoğlu\'ndan DNA testi için kan ve doku testi istedi, ancak Bükcüoğlu yıllardır bunu yerine getirmedi. Son olarak, mahkeme 8 ay önce Bükcüoğlu hakkında yakalama ve zorla getirme kararı çıkarttı. Bükcüoğlu, yaklaşık bir hafta önce İstanbul\'da polis ekiplerince yakalandı ve Kartal Devlet Hastanesi\'nde kendisinden kan ve doku örnekleri alındı. Berrin Aşık, şimdi DNA testinin sonucunu bekliyor.

\'YILLARDIR NE ÇEKTİĞİMİ BİR BEN BİR ALLAH BİLİYOR\'

Berrin Aşık, senelerdir birçok işte çalıştığını ve yoksulluk çektiğini belirterek, \"Kimileri benim para için bu davayı açtığımı düşünüyor ama senelerdir neler çektiğimi bir ben bir Allah bilir. Eğer benim babamsan, eğer ben bu dünyaya senin sayende gelmişsen sorumluluğunu tabi ki üstleneceksin, iki çocuğumla birlikte bir lokma yiyecek bulamadığım günler biliyorum\" dedi. Avukat Varol Turbay ise, aile mahkemelerinde \'polis zoruyla getirme\', \'yakalama\' gibi kararların daha sıklıkla kullanılmasının mahkemelerin seyri açısından çok faydalı olacağını belirterek, bu kararlar sayesinde belki yıllardır çözülemeyen meselelerin çok kısa sürelerde çözüleceğini söyledi.

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