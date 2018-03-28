Babalarından miras kalan kolonya formulünü sır gibi saklıyorlar

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da 1990 yılında merhum Kemal İnan tarafından piyasaya sürülen \'Yalova Geceleri\' isimli kolonyanın formülü, İnan\'ın 3 çocuğuna miras kaldı. 2010 yılında vefat eden ünlü kolonyacı Kemal İnan’dan firmayı devralan oğlu Gökmen İnan ile kızları Arzu İnan Dilsizoğlu ve Burcu Demirkan, üretimi çeşitlendirerek sürdürüyor. Yalova’nın markası olan 28 yıllık kolonyanın formülünü sır gibi sakladıklarını söyleyen Arzu İnan Dilsizoğlu, \"Kolonyanın formülü babamızdan bize miras kaldı. Formülü üç kişiden başka kimse bilmiyor\" dedi.

Kemal İnan tarafından kurulan firma 1990 yılında uzun ve titiz çalışmalar sonucu \'Yalova Geceleri\' isimli kolonyayı üretti. Kolonya, kendine has kokusuyla Yalova’nın markası haline geldi. Kolonya, Yalova’dan hatıra olarak yurt içi ve yurt dışında birçok eşe dosta ve kişiye hediye edildi.

FORMULÜ 3 ÇOCUĞUNA MİRAS KALDI

Kemal İnan’ın 2010 yılında vefatının ardından kolanyanın formülü İnan’ın oğlu Gökmen İnan ile kızları Arzu İnan Dilsizoğlu ve Burcu Demirkan\'a miras kaldı. 1995 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilen ve kısa sürede markalaşan kolonyanın sahtesine karşı ise firma sahipleri hukuk mücadelesi veriyor. Kolonyanın formülünü sır gibi sakladıklarını belirten Kemal İnan’ın kızı Arzu İnan Dilsizoğlu, \"Firmamız 1960 yılında Trabzon’dan Yalova’ya gelen babam tarafından kuruldu. Sonrasında 1990 yılında Yalova Geceleri isimli kolanyayı üretip 1995 yılında tescil ettirdik. Bizler de ardından ‘Akdeniz Akşamları’, ‘Yalova Hatırası’, ‘Yalova Esintisi’ ve ‘Yalova Life’ isimli ürünleri tescil ettirip piyasaya sürdük. Yalova Geceleri ismi Yalova ile özdeşleşti. Babam 2010 yılında vefat etti. O günden bugüne biz kardeşler olarak sürdürüyoruz. Bu gizli bir formül. Üç kardeş biliyoruz sadece. Üçümüz de üretim yapabiliyoruz ama onun dışında hiç kimse bilmiyor. Babadan bize miras kaldı bu formül\" diye konuştu.

KENTİ TANITIYOR

Kolonyanın, Yalova’nın adının duyurulmasına katkı sunduğunu söyleyen Dilsizoğlu, “Neden Yalova Geceleri? Yalova’ya özgü hiçbir şey yoktu o yıllarda. Hâlâ da yok. Onun için babam ‘Geceleri’ diyerek de değişik olmasını düşünmüş. Hakikaten hem ismi hem de kokusuyla ses getirdi. Bir şekilde bu kolonya ile Yalova\'mızın adını duyuruyoruz, Yalova’yı tanıtıyoruz. Tüm Türkiye’ye ve yurt dışına gönderiyoruz. Oldukça beğeniliyor. Kokularımızın bir de sabunlarını yaptık. Bu sabunlar da aynı bu koku gibi kokuyor. Sabunlarımızı da oldukça beğenildi. Yalova Geceleri’nin en büyük özelliği kalıcı olması ve 7 çeşit esansın karışımıyla meydana gelmesi. Bu ürünü değişik ambalajlarda satıyoruz\" dedi.

Yalova’da Kirazlı Sanayi Sitesi’nde üretimi yapılan kolonyaların üretim aşamaları da personelden gizli tutuluyor. Personel yalnızca şişe dolum ve etiketleme ile paketlemede görev yapıyor.



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