'Babaların babası Riina dostumdu ama cehennemlik'

Ömür boyu hapis cezasını çekerken cuma sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede ölen "babaların babası" lakaplı Cosa Nostra patronu Toto Riina'ya Katolik Kilisesi'nden "ambargo" geldi.

İtalyan Katolik Kilisesi, Riina için kilisede kamuya açık bir cenaze töreni yapılmasının söz konusu olamayacağını açıkladı.

Geçmişte mafya üyelerine müsamaha göstermekle suçlanan Katolik Kilisesi, özellikle son yıllarda ise mafyayı sert şekilde kınamaya başladı.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun 2014'te, 'Ndrangheta mafyasının merkezi olan Calabria bölgesine ziyaretinde mafyayı "afaroz etmesi" de önemli bir dönüm noktası oldu.

İtalyan Katolik Kilisesi'nin yönetim birimi olan İtalyan Piskoposlar Konferansı'ndan yapılan açıklamada, Papa'nın mafya üyelerini aforoz ettiği hatırlatılarak "Riina için halka açık bir cenaze töreni yapılması söz konusu olamaz" denildi.

Riina'nın memleketi olan Corleone kasabasının bağlı olduğu Monreale Piskoposluğu da, "Ancak ailesi isterse mezarlıkta aileye özel bir dua edilebilir" dedi.

Öte yandan, Toto Riina'nın eski cezaevi arkadaşı da olan, en az 20 cinayetten sorumlu mafya itirafçısı Gaspare Mutolo, Roma'da gazetecilerle buluşarak "eski dostunu" anlattı.

Bugün 77 yaşında olan Mutolo, 51 yaşındayken mafyadan ayrılarak devletle işbirliği yapmaya başlamış ve koruma programına alınmış.

Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde yüzü maskeli olarak kameralara konuşan Mutolo, Riina'nın hayatını kaybettiğini öğrendiğinde neler hissettiğini şöyle aktardı:

"Acıma hissi duydum. Riina benim için sadece 'babaların babası' değildi, aynı zamanda bir dosttu da. Mafya dünyasında hayatta kalmama yardım etmişti. Ama bir cehennem varsa cehenneme gideceğini düşünüyorum. Binlerce insanı öldürdü ve Sicilya'yı mahvetti."

1965'te Riina ile hapiste tanışan Mutolo, cezaevindeyken beraber dama oynadıklarını ve birbirlerine sempati beslemeye başladıklarını anlattı. Mutolo, Riina'yı "babaların babası" olmaya götüren özelliklerini sayarken de "Karizmatikti, aptal değildi ama müthiş zeki de değildi, ama çok gaddardı" dedi.

Riina'dan önce mafyanın "değerleri" ve katı kuralları olduğunu söyleyen Gaspare Mutolo, "Örneğin kadın ve çocuklara dokunulmazdı. Riina bu kuralı yıktı. Eskiden mafya yalnızca husumeti olan kişileri öldürürdü, Riina ise alakasız insanların da öldüğü terör eylemlerini başlattı. Devlet görevlilerine suikastler düzenledi. Bu katliamlarına karşı çıkanları da öldürtüyordu" diye konuştu.

Mutolo, mafyanın eskiden örneğin "yanlış yapan" bir polis memurunun görev yerinin değiştirilmesi için amirleriyle ya da üst düzey siyasi yetkililerle temasa geçtiğini, Toto Riina'nınsa doğrudan suikaste başvurduğunu belirtti.

Yıllardır hapiste de olsa Toto Riina'nın ölene kadar Cosa Nostra için çok önemli olduğunu söyleyen Mutolo, şimdi ise yeni bir "babaların babası" seçileceğini belirtti. Mutolo, "Şu anki dengeleri yakından bilmiyorum ama babaların babası hep Palermolu olmuştur, yine Palermolu birinin seçileceğini tahmin ediyorum" dedi.

Mafya itirafçısı, "Mafyasız bir Sicilya hayal edebiliyor musunuz?" sorusuna da "Mafyasız bir politika hayal edemiyorum" diye yanıt verdi. Mutolo, "beyaz yakalılar" dediği siyaset ve iş dünyasının mafyayla bağlantılı üst düzey isimleri için "suikastçilerden bile beterler" dedi.

Mutolo ayrıca, Sicilya'da iş yapan her büyük girişimcinin mafya ile bağlantıya geçmek zorunda olduğunu da söyledi ve mafyayla bağlantılı olduğu iddiaları bulunan eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin de buna bir istisna teşkil etmediğini belirtti.