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Ekonomi

Babalara teknolojiyi sevdirmek için cazip fırsatlar

İSTANBUL, (DHA)- 8-17 Haziran arasında, Teknosa mağazaları ve online alışveriş sitesinde geçerli olacak kampanya kapsamında, babalarını teknolojik ürünlerle sevindirmek isteyenleri cazip indirimler ve fırsatlar sunuluyor

07 Haziran 2018 13:58

İSTANBUL, (DHA)- 8-17 Haziran arasında, Teknosa mağazaları ve online alışveriş sitesinde geçerli olacak kampanya kapsamında, babalarını teknolojik ürünlerle sevindirmek isteyenleri cazip indirimler ve fırsatlar sunuluyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, babaları sevindirecek pek çok teknolojik üründe Babalar Günü’ne özel kampanyalar gerçekleştiriyor. Son teknoloji ürünleri Türkiye’nin dört bir yanına ulaştıran Teknosa, maç keyfini doyasıya yaşatacak televizyonlardan tıraş makineleri ve bakım kitlerine, akıllı telefonlardan tabletlere ve oyun ürünlerine kadar birçok farklı üründe fırsatlar sunuyor.

8-17 Haziran arasında gerçekleşecek kampanya kapsamında Teknosa mağazaları ve online alışveriş sitesinde yer alan tıraş makineleri ve erkek bakım kitlerinde yüzde 25’e varan indirimler yapılacak. 300 TL üzeri tüm alışverişlerde de erkek bakım Kiti 179,90 TL yerine 89,90 TL’den tüketicilere sunulacak. Ayrıca seçili telefonlarda da ING Teknokredi ile peşin fiyatına 8 taksit imkanı sunulacak.

DÜNYA KUPASI KEYFİNİ YAKALAYIN

Dünya ve Türk markalarının yüksek görüntü kalitesine sahip TV modelleri ve yine Dünya Kupası’na özel olarak üretilen LG World Cup Serisi TV’ler Teknosa mağazalarında özel avantajlarla yerini alacak. Teknosa, oyunsever babalar için 30’un üzerinde oyun bilgisayarı çeşidi sunuyor. Bunun yanı sıra, kendi markası PREO’nun ürün gamında yer alan uygun fiyatlı ve yüksek performanslı gaming mouseları, gaming klavyeleri, gaming kulaklıkları, notebook soğutucuları ve mousepadleri 30 Haziran’a kadar 1 alana ikincisi yüzde 50 indirimli olarak tüketicilerle buluşturuyor.

(FOTOĞRAF)

 

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