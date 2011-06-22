-BABALAR GÜNÜ'NE 851 MİLYON LİRA İSTANBUL (A.A) - 22.06.2011 - Babalar Günü'nde yapılan harcamalar geçen yıla oranla yüzde 19,1 artarak 851 milyon lira olarak gerçekleşti. Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Babalar Günü'ne ilişkin kredi kartı kullanım verilerini açıkladı. Babalar Günü'nü kapsayan 18–20 Haziran 2011 tarihlerinde BKM takasında gerçekleştirilen işlem adedi, geçen yıla oranla yüzde 11,5 artışla 8 milyon 602 bin 266 adede çıkarken, ciro ise yüzde 19,1 artışla 851 milyon 481 bin liraya yükseldi. Harcama cirosundaki artışın işlem adedinin üzerinde oluşu, bu yıl babalar için daha pahalı hediyeler seçildiğini gösterdi. BKM verilerine göre, 2011 yılının özel günlerde yapılan harcamalarında, rekoru babalar kırdı. Bu özel günü kapsayan 18–20 Haziran hafta sonu yapılan 851 milyon lira harcama tutarı ile babalar, yılbaşı, Anneler Günü ve Sevgililer Günü için yapılan harcamaları geride bıraktı. Bu yıl, yılbaşında 750 milyon lira, Sevgililer Günü'nde 713 milyon lira, Anneler Günü'nde ise 790 milyon lira harcama yapılmıştı. Babalar Günü ve okulların yaz tatiline girdiği hafta sonunu kapsayan 17-19 Haziran 2011 tarihleri arasında, seyahat acenteleri ve havayolları sektöründe yapılan harcamalarda, bir önceki hafta ile karşılaştırıldığında yüzde 10 oranında artış gözlemlendi. Her yıl en çok tercih edilen hediyelerin başında gelen cep telefonu, giyim ve kuyumculuk sektörü harcamaları ayrı tutulduğunda, seyahat acenteleri ve havayolları sektöründe yapılan harcamalar, bu yıl hem babaların hem de çocuklarının en büyük hediyesinin tatil olduğunu ortaya koydu. Bu yıl Babalar Günü'nün en çok tercih edilen hediyesi, akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar oldu. Babalar Günü'nde klasik giyim ve ev için yapılan market alışverişleri dışında Babalar Günü alışverişi dönemini kapsayan 17-19 Haziran tarihlerinde teknolojik ev aletleri ve cep telefonu satışlarını kapsayan elektronik eşya, bilgisayar ve telekomünikasyon sektöründe toplam 225 milyon lira tutarında harcama yapıldı. Harcamaların bölgesel dağılımına bakıldığında Babalar Günü'nde, Marmara ve İç Anadolu Bölgesi'nin elektronik eşya ve telekomünikasyon sektöründe yapılan harcamalarda ilk sırada olduğu belirlendi.