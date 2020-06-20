Babalar Günü'nde Covid-19 salgını nedeniyle huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 salgını nedeniyle Babalar Günü'nde huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ”Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerimizde 85 yaş üstü ve kronik hastalığı olan büyüklerimiz var. Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda kalan büyüklerimizsin hepsi bizlere emanet. Onları korumak için tedbirli olmaya devam ediyoruz. Huzurevlerimiz, Babalar Günü’nde de dijital ziyarete açık olacak” dedi.

Huzurevlerinde ziyaret yasağının devam ettiğini, personelin de gerekli sağlık taramaları yapıldıktan sonra kuruluşa giriş çıkış yapabildiğini berlirten Selçuk, virüs taşıma ihtimali nedeniyle kuruluşlara hediye ve çiçek kabul edilmeyeceğini de söyledi.

Selçuk, huzurevlerinin ziyarete açılmasına ilişkin tarihin ise süreç dikkate alınarak daha sonra belirleneceğini vurguladı.