T24 LogoT24 Logo
Gündem

Baba ile oğlu ölü bulundu AKSARAY (A.A)

02 Ekim 2011 17:53

-Baba ile oğlu ölü bulundu AKSARAY (A.A) - 02.10.2011 - Aksaray'da bir baba ile oğlu kaldıkları evde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Muttalip Seyran'ın (19) işe gelmemesi ve cep telefonuna cevap vermemesi üzerine şüphelenen iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Seyran'ın Taşpazar Mahallesi Bediüzzaman Caddesi'ndeki evine gelen polis, Muttalip Seyran ile babası Ali Seyran'ın (58)cesetleriyle karşılaştı.  Başlarına poşet geçirilmiş ve bıçaklanmış halde bulunan Afgan uyruklu Türk vatandaşı oldukları öğrenilen baba ile oğlunun cesetleri, Aksaray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24