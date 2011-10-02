-Baba ile oğlu ölü bulundu AKSARAY (A.A) - 02.10.2011 - Aksaray'da bir baba ile oğlu kaldıkları evde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Muttalip Seyran'ın (19) işe gelmemesi ve cep telefonuna cevap vermemesi üzerine şüphelenen iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Seyran'ın Taşpazar Mahallesi Bediüzzaman Caddesi'ndeki evine gelen polis, Muttalip Seyran ile babası Ali Seyran'ın (58)cesetleriyle karşılaştı. Başlarına poşet geçirilmiş ve bıçaklanmış halde bulunan Afgan uyruklu Türk vatandaşı oldukları öğrenilen baba ile oğlunun cesetleri, Aksaray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.