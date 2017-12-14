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Babaeski'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı

BABAESKİ(Kırklareli), (DHA)-KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

14 Aralık 2017 18:40

BABAESKİ(Kırklareli), (DHA)-KIRKLARELİ\'nin Babaeski ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Babaeski\'nin Pancar köyünde Samet Elgin\'in kullandığı 39 NA 109 plakalı otomobil ile Kevser Özen yönetimindeki 39 NB 830 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 56 yaşındaki  Cevriye Özen olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücüler Kevser Özen ve Samet Elgin  yaralandı. Yaralılar Babaeski Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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