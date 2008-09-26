Babadan doğan kız 3 aylık oldu

ABD’de cinsiyet değiştirerek erkek olan, ancak kadınlık organlarını da koruyarak bu sayede bebek dünyaya getiren Thomas Beatie’nin (34) kızı Susan Juliette, neredeyse üç aylık oldu.



Dünyanın ilk hamile erkeği olarak tarihe geçen Thomas Beatie, aslında Susan’ın biyolojik annesi.



4 kg 150 gram ağırlığa ulaşan Susan Juliette, kendisini dünyaya getiren babasının küçük bir kopyası gibi. Karısı Nancy (45) ve küçük kızı Susan ile Oregon eyaletinin Bent kentinde sonbahar güneşinin tadını çıkaran Bartie, "Biyolojik annesi olsam da kızıma iyi bir baba olacağım" diyor.



Thomas Beatie, "Herkes sezaryen yaptıracağımı sanıyordu, ama ben normal doğum istiyordum. Ebe doğum yaparken, kızımın tıpkı benim gibi siyah saçları olduğunu söyledi. Kızımı gördüğümde gözüm, yaşlarla doldu. Çok güzel bir bebekti, her haliyle mükemmeldi. Gözlerimi ondan alamıyordum. Hálá da öyle" dedi.



Karısı Nancy’nin rahmi alındığı için çocuğu kendisinin doğurmaya karar verdiğini belirten Beatie, "Bir çocuk doğurmak, kadın ya da erkek olmakla ilgili birşey değil. Bu insani bir ihtiyaç. Ben bir bireyim ve biyolojik olarak bir çocuğa sahip olma hakkım var" dedi. Beatie, bir donörden temin edilen spermle, karısının yardımıyla evde hamile kalmıştı.



Susan’ın ilk fotoğraflarının 500 bin sterline satıldığı bildiriliyor.

