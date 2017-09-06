Babadağ'da bayram rekoru

Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ\'dan 10 günlük bayram tatili boyunca 8 bin 838 yamaç paraşütü havalandı. Uçuşların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla rekor seviyeye ulaştığı kaydedildi.

Fethiye\'nin Ölüdeniz Mahallesi\'ndeki 1965 rakımlı Babadağ\'ın zirvesinde bulunan 1200, 1700, 1800 ve 1900 metre pistleri, bayram tatili boyunca tatilci ve turistlerin akınına uğradı. Muğla\'nın Fethiye, Seydikemer, Dalaman ve Ortaca ile Antalya\'nın Kaş ilçeleri arasındaki en yüksek nokta olarak dikkati çeken zirveden, 10 günlük tatil süresince, 8 bin 838 yamaç paraşütü havalandı. Uçuşların 8 bin 473\'ünü tandem (ikili), 365\'ini ise single (tekli) atlayışlar oluşturdu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış yaşanan uçuşların rekor seviyeye ulaştığı kaydedildi.

Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi Müdürü Salih Büyükkoca, Kurban Bayramı tatilinde Babadağ\'dan uçuşların yüzde 60 tatilci, yüzde 40 turist şeklinde gerçekleştiğini söyledi. Türkiye\'nin her yerinden tatilcilere eşsiz bir uçuş deneyimi yaşattıklarını anlatan Büyükkoca, \"Tatilcilerimizin yanı sıra bayram boyunca İran, Suudi Arabistan ve Katar\'dan çok sayıda turist yamaç paraşütü yaptı. Çin ve Güney Kore\'den de hatırı sayılır ziyaretçimiz vardı\" dedi.

Uçuş sayılarının artışında kazaların sıfıra inmesinin etkisi olduğunu aktaran Büyükkoca, \"Bölgemizde 270 pilotumuz ikili uçuş yapıyor. Bu yıl hiç kazamız yok. Sadece bir Rus pilot tekli uçarken kaza geçirdi. Onun dışında Babadağ\'ın ve yamaç paraşütünün ne kadar güvenli olduğunu tatilcilerimiz de görüyor. Bu da uçuşlarımıza yansıyor\" diye konuştu.

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