T24 - Libya’da Muammer Kaddafi rejimine karşı ayaklanmalar başladıktan sonra ülkeden kaçan ve o günden sonra akıbeti merak edilen hemşire Oksana Balinskaya, CNN International’a konuştu. “Papik (babacık) bize iş, para ve güzel bir yaşam verdi” diyen Balinskaya, Kaddafi’nin öldürülmesi ya da tutuklanmasının kendisini çok üzeceğini söyledi.



Özellikle son dönemde uluslararası kamuoyunda acımasız bir lider ve gerçekle bağları kopmuş bir hayalperest olarak lanse edilen Kaddafi, 25 yaşındaki Balinskaya için bambaşka bir insan.



Kaddafi için çalışan beş Ukraynalı hemşireden biri olan Balinskaya, 2 yıl boyunca Libya liderinin tansiyonunu ölmüş, kalp atışlarını dinlemiş, kanını almış, vitaminlerini vermiş. Ancak Kaddafi’nin sağlıklı bir insan olduğunu da sözlerine ekliyor.



Balinskaya, Kaddafi’den “babacık” anlamına gelen “papik” kelimesiyle bahsediyor. Aslına bakılırsa bütün Ukraynalı hemşireler, kendi aralarında dikkat çekmeden Kaddafi’den bahsedebilmek için aynı şeyi yapıyormuş.



“Papik bize iş, para ve güzel bir yaşam verdi” diyen Balinskaya, Kaddafi’nin öldürülmesi ya da tutuklanmasının kendisini çok üzeceğini belirtiyor. Kaddafi’nin kendilerine karşı çok ilgili davrandığını da ifade eden Balinskaya, “Mutlu olup olmadığımızı, bir şeye ihtiyacımız olup olmadığını sorardı” diyor.

Deveden indirip arabaya bindirdi



Her yıl Eylül ayında, iktidara gelişinin yıl dönümünde Kaddafi’nin hemşirelerine ve yakın çevresindekilere hediyeler verdiğini de anlatan Balinskaya’nın payına bir madalyon ve üzerine Kaddafi’nin resmi bezenmiş bir saat düşmüş.



Diğer hemşirelerle dönüşümlü olarak Kaddafi’ye yurtdışı seyahatlerinde eşlik ettiklerini de dile getiren Balinskaya, yabancı basında yer alan “harem” yorumlarına ise karşı çıkıyor.



Libya’nın bugünkü haline gelmesinin de Kaddafi’nin işi olduğunu söyleyen genç kadın, “Libyalıları develerin sırtından indirip arabalara bindirdi” dedi.

Altı kişinin arasında seçilmiş



Kaddafi, 2009 yılının Ekim ayında Ukrayna’yı ziyaret ettiğinde, Balinskaya memleketi Mogilnoye’de hemşirelik yapıyor ancak çok az para kazanabiliyormuş. Libya’da koşulların daha iyi olduğunu bildiğinden Kaddafi’yle tanışmadan bir ay kadar önce bir iş başvurusu yapmış. Daha sonra Kaddafi’nin ziyareti sırasında yapılan görüşmelerde altı aday arasından seçilmiş.



O sırada Kaddafi’yi pek tanımadığı için kendisini gergin hissettiğini anlatıyor. Diğer altı hemşireden üç tanesi daha önceden de Libya’da çalışmış ve Arapça bilmiyormuş. Dolayısıyla Balinskaya çok şansı olmadığını düşünüyormuş. Kaddafi tarafından karşılandıklarını ancak seçme sürecinde dikkat çekici bir şeyle karşılaşmadığını belirtiyor: “Seçimini nasıl yaptığını bilmiyorum. Belki de iyi bir psikologdur.”

Ruj bile yasak



Kısa süre içinde Trablus’a yola çıkmış. Görevlerinin sadece Kaddafi ve ailesini tedavi etmek olduğunu belirtiyor. Kurallar da çok sıkıymış: “Dikkat çekmemek için çok mütevazı giyiniyorduk. Evin içinde ruj bile süremezdik, renkli kıyafetler giyemezdik.”



Dahası Kaddafi’yle hiçbir zaman baş başa kalmadıklarını da belirtiyor Balinskaya. “Evin içinde Kaddafi’yle tek başımıza kalabileceğimiz bir oda bile yoktu” diyor. Dolayısıyla Kaddafi’nin hemşireleriyle cinsel ilişki kurduğu haberleri onu çok şaşırtmış.



Wikileaks belgelerinde adı geçen “seksi sarışın” hemşire Galina Kolonitskaya’nın da kendileriyle aynı işleri yaptığını anlatan Balinskaya, “Elbette ki çok füzel ve çok nazik bir kadındı. Bana çok yardımı dokundu. Biz hemşireler ve Kaddafi’nin kadın korumaları hakkında bu imajı kim yarattı hiç bilemiyorum. Aklı olan kim bizim Kaddafi’yle bir ilişkimiz olduğuna inanabilir ki?” diyor.



