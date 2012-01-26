-Babacan: ''Türkiye'ye 5 milyar dolar döviz girdi'' ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Ağustos ayından yıl sonuna kadar olan dönemde, Merkez Bankasının çok döviz sattığı dönemde dahi Türkiye'ye net anlamda toplam 5 milyar dolarlık döviz girişi olduğunu bildirdi. Dünya Ekonomik Forumuna katılmak üzere Davos'ta bulunan Başbakan Yardımcısı Babacan, bir televizyon programında soruları yanıtladı. Merkez Bankası'nın ''Koridor Uygulaması''na ilişkin bir soru üzerine Babacan, 2012 yılının her açıdan dikkatle görülmesi gereken bir yıl olduğunu ifade etti. Bu yılın, risk primlerinin daha yüksek seyredeceği bir yıl olacağını vurgulayan Babacan, geçen yılın başında çok sağlam görülen ülkelerin risk primlerinde bile bir artış olduğuna dikkati çekti. Risk primlerindeki söz konusu artış ile Türkiye'de son dönemde enflasyonun yüksek çıkmasının, Türk lirası bazında faizlerde artışı da beraberinde getirdiğini anlatan Babacan, ''Biz bundan memnun muyuz? Kuşkusuz değiliz, ancak piyasa koşulları gerektirdiği zaman böyle tablolar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla şartların farkında olmak, bu şartları kabul etmek ama bu şartlar içerisinde daha iyiyi yapabilmenin çabası içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum'' dedi. Başbakan Yardımcısı Babacan, ''Son dönemde Türkiye'ye yönelik bir spekülatif saldırı hissettiniz mi?'' şeklindeki soru üzerine de böyle bir gözlemleri olmadığını söyledi. Merkez Bankasının ağustos ayından beri döviz satışı olduğunu anımsatan Babacan, şunları kaydetti: ''Ağustos ayından yıl sonuna kadar olan dönemde, Merkez Bankasının çok döviz sattığı dönemde dahi Türkiye'ye net anlamda toplam 5 milyar dolarlık döviz girişi olmuş. Tüm işlemlere baktığımızda 5 milyar dolar bir artı var. 1 Ocak'tan dün akşama kadar ki döneme baktığımızda da yine artı 3 milyar dolarlık giriş var. Dolayısıyla büyüme anlamında Merkez bankamızın döviz rezervleri biraz aşağı düştü, bu bir gerçek; ama öte yandan Türkiye'nin toplam döviz varlıklarına baktığımızda bir kaybımız yok. Tam tersine Türkiye'ye giriş devam ediyor.''