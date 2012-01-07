-Babacan: Tarih kitapları AK Parti'yi yazacak HAYMANA (A.A) - 07.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, kitapların 2000'li yılların tarihini yazarken, ''Türkiye'de bir AK Parti vardı ve o AK Parti iktidarı sadece Türkiye için değil, bütün bölgeyi ayağa kaldırdı, bütün bölgeyi kalkındırdı'' diyeceğini belirterek, ''İşte bu bizim hep üzerinde durmamamız gereken, omuzumuzda, iliklerimize kadar hissetmemiz gereken bir görev ve sorumluluk'' dedi. Babacan, AK Parti Haymana İlçe Başkanlığının 4. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2011 yılının AK Parti iktidarı için her alanda başarılı bir yıl olduğunu söyledi. Bugün Türkiye'nin artık sadece kendisi için değil, yaptıkları ve icraatlarıyla tüm bölgenin sorumluluğunu omuzlarında hisseden bir ülke olduğunu ifade eden Babacan, Türkiye'de hangi gelişme olursa olsun Avrupa'dan Balkan ülkelerine ve Orta Asya'ya kadar tüm ülkelerin gündemine geldiğini bildirdi. Türkiye'nin her başarısının tüm dünyada konuşulduğunu aktaran Babacan, ''Türkiye'nin demokratikleşmede elde ettiği başarılar, temel hak ve özgürlüklerde gelmiş olduğu nokta, hukuk devleti olması konusunda yakaladığı başarılar pek çok ülkeye örnek teşkil ediyor'' dedi. Son dönemde ''Arap Baharı'' olarak nitelendirilen gelişmelere de dikkati çeken Babacan, bu ülkelerdeki gençlerin değişim istediğini, ''Türkiye nasıl başardıysa biz de onlar gibi olmak istiyoruz'' dediklerini söyledi. -''Kitaplar yazacak''- Halkına güvenen ve halktan destek alan, halkın iradesiyle reform yapan hükümetlerin ancak başarılı olabildiğini vurgulayan Babacan, şöyle konuştu: ''Çok şükür, bizim üzerimizdeki bu tarihi bir sorumluluktur. Biz bu sorumluluğun hakkını verirsek, inşallah gelecek nesiller sadece Türkiye'de değil, tüm bu coğrafyada hayır duasında bulunacaklar. 'İyi ki Türkiye'de bir AK Parti vardı, iyi ki Türkiye'de bir Recep Tayyip Erdoğan vardı' diyecekler. İnşallah ömrümüz yeterse, bunları tarih kitaplarından hep okuyacağız.'' 2011 yılında dünyadaki pek çok gelişmiş ülke ekonomisinde büyük sıkıntılar yaşandığını, buna rağmen Türkiye'nin yüzde 8 büyüdüğünü anlatan Babacan, Türkiye'nin bütün dünyada örnek gösterilen başarılara imza attığını söyledi. Bazılarının, ''Bunun reçetesi ne, nasıl oluyor?'' diye sorduğunu ifade eden Babacan, ''Biz de diyoruz ki eğer başarmak istiyorsanız, ekonomi düzelsin istiyorsanız öncelikle halkın güvenini kazanacaksınız. Kendine güveni sağlayamamış partilerin, kendine güveni sağlayamamış hükümetlerin başarılı olması mümkün değil'' diye konuştu. Ekonominin canlanması için son dönemde Avrupa ve ABD'deki merkez bankalarının şimdiye kadar görülmemiş miktarda karşılıksız parayı basıp piyasaya sürdüğünü hatırlatan Babacan, buna rağmen çarkların dönmediğini, bankaların kredi kullandıracak müşteri bulamadığını kaydetti. Türkiye'de ise halkın artık geleceğe güvenle baktığını, çünkü AK Parti'ye güvendiğini belirten Babacan, ''Pek çok Avrupa ülkesi bataklığın içine düşmüşken Türkiye sapasağlam, Türkiye parmakla gösteriliyor. Bugün borcumuzun milli gelire oranı geçen yıl sonu itibariyle yüzde 40'ın altına düştü. Bu oran ABD'de yüzde 100, Avrupa ortalaması yüzde 90. Japonya'da yüzde 250. 2014 yılında bunu yüzde 32'ye kadar indiriyoruz'' dedi.