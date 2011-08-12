-Babacan: Sorunların çözümü var ANTALYA (A.A) - 12.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ekonomik sorunların olabileceğini, çaresiz, çözümsüz bir sorun olmadığını belirtirken, ''Ancak bu çözüme ulaşabilmek için siyasi karar mekanizmalarının karar almaları ve somut adım atması gerekiyor'' dedi. Başbakan Yardımcısı Babacan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) işadamlarıyla bir araya geldi. ATSO yönetimi ve üyeler ile ATSO Başkanı Çetin Osman Budak'ın odasında 1 saat basına kapalı görüşen Babacan daha sonra Meclis Toplantı Salonu'nda iş adamlarına seslendi. -Yaşananlar sıra dışı- ''Küresel konjonktüre bakıldığında sıra dışı dönemden geçiyoruz'' ifadesini kullanan Babacan, ''Dünya daha önce görülmemiş türden ekonomik ve finansal sorunlarla karşı karşıya. Yani bu dünyada yaşadığımız hele hele yanı başımızdaki Avrupa'da yaşananlar, daha önce belli bir tarih diliminde yaşanmış sonuçları da (şöyle olmuş) diyerek mukayese edebileceğimiz gelişmeler değil. Bu, neredeyse ilk örneği diyebileceğimiz türden gelişmelerdir'' diye konuştu. Gelişmeleri Türkiye olarak yakından izlediklerini vurgulayan Babacan, Türkiye'nin G20 ülkesi olarak yakından takip edildiğini, G20 bünyesinde kurulan pek çok yapıda temsil edildiğini kaydetti. Babacan, ''Bir yandan Hazine Müsteşarlığımız bir yandan Merkez Bankamız bir yandan da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumumuz, bütün bunlar G20 ve onunla ilgili yapılarda faaliyet gösteriyor. Daha önce içinde olmadığımız yapılara da artık Türkiye bu son yıllarda girmiş durumda. Küresel, ekonomik, finans sistemiyle ilgili alınan karar mekanizmalarının içerisinde artık biz varız'' diye konuştu. -İzole olamayız - Türkiye'nin dünyanın en büyük 16'ncı ülkesi olduğunu, ancak dünyanın en büyük 10 ekonomisiden birisi olmayı hedeflemiş bir ülke durumuna geldiğini kaydeden Babacan, ''Dolayısıyla böylesine ticaret kanallarıyla, finansman kanallarıyla, dünya ile çok yoğun şekilde entegre olmuş ülkemizin de dünyadaki, Avrupa'daki gelişmelerden izole olması bu gelişmelerin tamamen dışında kalması mümkün değil'' dedi. -''Çaresiz sorun yoktur''- Yaşanan sorunların özüne bakıldığında pek çok ülkede siyasi karar mekanizmalarının çalışmadığı, çalıştırılmadığının görüldüğüne dikkati çeken Babacan, şunları kaydetti: ''Ekonomik sorunlar olabilir ama çaresiz, çözümsüz bir sorun yoktur. Bunların hepsinin çaresi var, hepsinin çözümü var. Ancak bu çözüme ulaşabilmek için siyasi karar mekanizmalarının karar almaları ve somut adım atması gerekiyor. Karar alınamadığı zaman bu adımlar atılamadığı zaman problemler büyüyerek tekrar tekrar önünüze geliyor, karşınıza çıkıyor.'' -Dünyanın güvendiği para birimleri- ''Bastığın paranın değeri ne olacak? Dolar ve avro dünyanın en önemli para birimleridir. Herkes buna güveniyor, rezerv para olarak saklıyor. Dünyada Birleşmiş Milletlere kayıtlı 202 ülke var, 202'si özellikle doları rezerv para olarak saklıyor. Bir şey olursa oradan kullanırım diye. Dünyanın güvendiği bir para birimini böylesine karşılıksız ve pervasızca basıp dağıtmak dünya ekonomisini ciddi riskli ortama sokuyor'' diyen Babacan, hükümetler karar alamayınca, tasarruf yapamayınca, bütçe açığını düşüremeyince merkez bankalarının karşılıksız para bastıklarını, Amerika'da bunun bir yıldır yapıldığını, Avrupa Merkez Bankasının da küçük ülkelerin yanında bir haftadır İspanya ve İtalya için aynı uygulamaya geçtiğini kaydetti. İtalya'nın dünyanın en çok 3. borcuna sahip ülkesi olduğunu vurgulayan Babacan, ''Bu kadar çok borç varsa bütçenize çeki düzen vereceksiniz'' diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Babacan, ''Ne yapılması gerekiyorsa hemen yapılması gerekiyor, acil yapılması ve somut adım atılması gerekiyor. Aksi halde bu ülkelerin bu durumdan çıkmaları mümkün olmayacak'' dedi. Merkez Bankaları geçici süre için yardımcı olabilir para basarak ama onun da sınırı var. Uzun süre devam ettirirseniz, o sınırı zorlarsanız, karşılıksız parayı bu kadar yoğun miktarda sürekli basarsanız yarın çok ciddi bir istikrarsızlığa bütün dünyayı sürüklersiniz'' dedi. Alınan tedbir kararlarının zayıf kaldığını ve bunun ders olması gerektiğini dile getiren Babacan, herkesin şapkasını önüne koyarak 'Ben ne yapıyorum' demesi gerektiğini söyledi. Bu ülkelerin liderlerinin, kendileri ve siyasi partileri ile ülkeleri ve dünya ekonomisi arasında seçim yapmak zorunda olduklarını ifade eden Babacan, ''Alınacak kararlar zor kararlar olacak, can yakıcı kararlar olacak, acı reçeteler gerekiyor Avrupa için de Amerika için de. Bunu birileri er ya da geç yapacak'' diye konuştu.