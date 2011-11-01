-Babacan'ın Washington ziyareti iptal oldu WASHINGTON (A.A) - 01.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın, ABD'nin başkenti Washington'a ziyareti iptal edildi. 1. Türk-Alman CEO Forumu'na katılmak için Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Babacan'ın, Amerikan Türk Konseyi'nin 30. Yıllık Konferansı nedeniyle Washington'a gelmesi bekleniyordu. Ancak, özel uçağın arızalanması nedeniyle Babacan'ın Washington seyahatinin iptal edildiği belirtildi. Babacan'ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin'de gerçekleştireceği programa katılmak üzere Berlin'de kaldığı öğrenildi.