-Babacan'ın Davos temasları ANKARA (A.A) - 23.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Davos'ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumunda, 5 oturuma konuşmacı olarak katılacak ve canlı yayınlanacak 2 tartışma programına konuk olacak. Babacan, Forum kapsamında, üst düzey 20 yöneticiyle de bir araya gelecek. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 25-28 Ocak tarihleri arasında Dünya Ekonomik Forumuna katılmak üzere, İsviçre'nin Davos kasabasına gidecek. Babacan, söz konusu Forum çerçevesinde, 26 Ocak perşembe günü, Al Arabiya televizyonunda canlı yayınlanacak olan ''Arap Baharının Yansımaları'' başlıklı tartışma programına konuk olacak. Aynı gün ''Ekonomik Büyüme Modellerinde Yaklaşan Büyük Dönüşüm'' adlı oturumda konuşmacı olarak yer alacak olan Babacan, daha sonra ise İngiltere Başbakanı David Cameron ile birlikte açılış konuşması yapmak üzere, ''Yenilikçi Sağlık Hizmetlerinde Uluslararası İşbirliği'' adlı oturuma katılacak. 27 Ocak cuma günü, ''2012'nin Getirecekleri'' adlı özel oturuma konuşmacı olarak katılacak olan Başbakan Yardımcısı Babacan, daha sonra CNN International Televizyonunda Yayınlanacak ''Gelişmekte Olan Ülkeler Küresel Büyüme Sağlayabilir mi?'' başlıklı canlı tartışma programına konuk olacak. Aynı gün programına, Forum kapsamında üst düzey 20 yöneticiyle bir araya gelerek devam edecek olan Babacan, ''Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Avrupa ve Orta Asya Ülkelerinde Reforma Giden Yol Haritaları ve Büyüme'' başlıklı oturumda da konuşmacı olarak yer alacak. Babacan, 28 Ocak cumartesi günü ise diğer konuşmacıları arasında Alman ve İngiliz Maliye Bakanları ile IMF ve Dünya Bankası Başkanlarının bulunduğu ''Küresel Ekonomik Görünüm 2012'' adlı oturumda konuşmacı olarak yer alacak. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, aynı gün Türkiye'ye dönecek.