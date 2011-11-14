-Babacan'ın Avrupa mesaisi ANKARA (A.A) - 14.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yarın İsveç'in Stockholm kentine gidecek. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Babacan, söz konusu ziyaret çerçevesinde Network Konferansına katılarak bir konuşma yapacak. Babacan, ayrıca İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt ve Maliye Bakanı Anders Borg ile ayrı ayrı görüşecek. 16 Kasım çarşamba günü öğleden sonra Türkiye'ye dönmesi beklenen Babacan, 17 Kasım perşembe günü önce İstanbul'da bir konferansa katılacak, ardından Fransa'nın Cannes kentine giderek MAPIC Uluslararası Gayrimenkul, Şehircilik ve Arazi Geliştirme Fuarına katılacak. Fuarda Ankara'yı Ankara Ticaret Odası (ATO) temsil edecek. 18 Kasım cuma günü İstanbul'a dönmesi beklenen Başbakan Yardımcısı, 19 Kasım'da da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e refakat ederek İngiltere'ye gidecek. Babacan, ziyaret sırasında Türk-İngiliz Forumunda bir konuşma yapacak.