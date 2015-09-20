Babacan'ı aday olmaya ikna eden o telefon görüşmesinde Davutoğlu neler söyledi?

Hürriyet yazarı Sefer Levent'in Ankara kulislerine dayandırdığı iddiasına göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu, listelerin YSK'ya verildiği cuma günü saat 14.30'da telefonla arayarak aday olmaya razı olmayan Ali Babacan'ı ikna etti. İddiaya göre, Davutoğlu'nun olası bir AK Parti iktidarında, "Ekonominin yönetiminde belirleyici rolünü sürdüreceği" yönünde çok kuvvetli mesajlar vermesi Babacan'ın "evet" demesinde etkin rol oynadı.

Sefer Levent'in Hürriyet'te "Babacan'ı ikna eden telefon" başlığıyla yayımlanan (20 Eylül 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

Ankara kulislerinden edindiğim bilgilere göre, Başbakan Davutoğlu o ana kadar süren ikna turlarında aday olmaya razı edilemeyen Ali Babacan'ı listelerin YSK'ya verildiği cuma günü saat 14.30'da telefonla aradı. Babacan'a, yeni dönemde, olası bir AK Parti iktidarında, "Ekonominin yönetiminde belirleyici rolünü sürdüreceğine" ilişkin çok kuvvetli mesajlar verdi. Babacan Ankara 1. bölgede 1. sırada aday gösterilmesini kabul etti.

'İkna turları sonuçsuz'

Tüm bulgular, Babacan'ın son dakikaya kadar kesinlikle ikna olmadığını gösteriyor.

AK Parti içinden Babacan'a yakın isimler devreye girmesine, Davutoğlu'nun çok uğraşmasına, defalarca ikna turları gerçekleştirilmesine rağmen aday olmaya razı edilememiş.

Kırgınlık ve kaygılarını bu ikna turları sırasında muhataplarıyla paylaştığını düşünüyorum.

Aday olsa bile olası bir AK Parti hükümetinde ekonomi yönetiminde ahenk olmayacağı yolundaki kaygılarını dile getirdiğini tahmin ediyorum. İkna turları sırasında kaygılarını giderecek güvenceler verilemediğinden olsa gerek Babacan'ın "Ben artık yokum" kararı hiç değişmemiş.

Ta ki cuma günü saat 14:30'da bizzat Başbakan Davutoğlu arayıncaya kadar.

'Aday gösterdim' telefonu

Ankara kulislerinden edindiğim bilgilere göre, Davutoğlu'nun Babacan'a telefondaki ilk sözleri "Hayırlı olsun, sizi Ankara 1. bölgeden aday gösteriyorum" oldu. Hemen ardından ekonominin kırılganlığından, seçimin öneminden bahseden cümleler sarf etti. Ancak Babacan'ı asıl ikna eden sözleri başkaydı. Davutoğlu, Babacan'a, yeni dönemde olası bir AK Parti iktidarında, "Ekonominin yönetiminde belirleyici rolünü sürdüreceği" yönünde çok kuvvetli mesajlar verdi. Ardından da "Sizden vazgeçemeyiz, partimizin ve Türkiye'nin size ihtiyacı var" dedi.

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