Babacan:Enflasyon hedeflerle uyumlu

T24- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "Gelişmeler temel enflasyon göstergelerinin orta vadeli hedeflerle uyumlu seyrettiğini göstermektedir" dedi.



Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Haziran ayı enflasyon rakamlarına ilişkin sorularını yanıtladı.



Türkiye ekonomisinde güçlü bir iç talep performansının olduğunu vurgulayan Babacan, ekonomik büyüme hızının yanı sıra fiyatlardaki düşüşe dikkat çekerek, şunları söyledi:



"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verileri, enflasyondaki düşüş eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Haziran ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,56 oranında gerilemiş, böylece yıllık tüketici fiyatları enflasyonu Mayıs ayındaki yüzde 9,1 oranındaki seviyesinden 0,73 puan düşerek, yüzde 8,37 olarak gerçekleşmiştir.



Türkiye ekonomisi 2010 yılında bir yandan güçlü bir iç talep performansı ve öngörülenin üzerinde bir büyüme hızı yakalarken, diğer yandan enflasyon da düşmektedir. Bu son derece olumlu bir gelişmedir.



Haziran ayında, enerji, işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri ile altını dışlayan H tanımlı yıllık çekirdek enflasyonunun 0,44 puan düşerek yüzde 4,56 oranına, H tanımlı endeksten işlenmiş gıda ürünleri çıkarılarak elde edilen I tanımlı çekirdek enflasyon göstergesinin ise 0,51 puan düşerek yüzde 4,95 oranına gerilemesi de oldukça olumlu bir gelişmedir."



Çekirdek enflasyon dahil tüm enflasyon verilerinde düşüş olduğunun altını çizen Babacan, "Bu gelişmeler temel enflasyon göstergelerinin orta vadeli hedeflerle uyumlu seyrettiğini göstermektedir" şeklinde konuştu.