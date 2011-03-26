-BABACAN'DAN VERGİ İNDİRİMİ SİNYALİ İSTANBUL (A.A) - 26.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ''Gelir vergisinin üst dilimini yüzde 45'ten yüzde 35'e indirdik. Orada biraz daha marj var, daha da inebilir'' dedi. Babacan, Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet Liderlik Okulu ve Türkiyem Vakfı tarafından Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Ana Yerleşkesinde düzenlenen ''2023 Türkiye'nin 100. Yıl Vizyonu-G10 Hedefi'' konferansının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerin, 2008-2009 krizi öncesi ve sonrasında farklılık gösterdiğini belirtti. ''Bu kriz 2023 hedeflerimize ulaşmamızı biraz kolaylaştırmış durumda'' diyen Babacan, krizin maliyetinin 2. Dünya Savaşı'nın dünyaya maliyetinden fazla olduğunu ve gelişmiş ülkelerin yüklendiği kamu borcu ve ülkelerin bütçe açıklarının da ancak bir dünya savaşındaki durumla kıyaslanabilir seviyede bulunduğunu anlattı. Birçok Avrupa ülkesinin hem krizin etkisi hem de bozulan demografik yapı ve sosyal güvenlikle ilgili maliyetler nedeniyle uzun süreli düşük hızlı büyüme dönemine girdiğine dikkati çeken Babacan, pek çok uluslararası kuruluşun, Türkiye'nin ilk 10 ekonomi arasında girme hedefinin artık Türkiye için rahatlıkla ulaşılabilir bir hedef olduğu görüşünü paylaştığını söyledi. BM'nin insani gelişmişlik endeksinde Türkiye'nin 83. sırada yer almasında en önemli faktörün eğitimin yetersizliği olduğunu kaydeden Babacan, ''Ortalamada sadece 6,5 yılını okulda geçirmiş 25 yaş üzeri nüfusumuzun oluşturduğu katma değerin maalesef bir sınırı var. Fert fert iyi eğitilmiş bir toplum olmadıktan sonra bizim arzu ettiğimiz dünyaya ulaşmamız çok zor'' diye konuştu. Son YÖK Başkanı göreve başlayana kadar YÖK'le yaşadıkları diyalogsuzluktan yakınan Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''YÖK'ün çok ciddi şekilde reforme edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta kalsın mı kalmasın mı, bu bile tartışılabilir. Çok aşırı merkezden planlanan, kontrol edilen bir eğitim sistemi çok zor. Merkezden mikro yönetilen yüksek öğretim sisteminin Türkiye'de gelebildiği nokta belli. Niye ilk 500 üniversite içinde hemen hemen hiç yokuz. Bunun sorumlusu kim? Diyeceksiniz ki, hükümet. Evet ama YÖK bağımsız. Biz sadece belli bir alanda birşeyler yapabiliyoruz.'' -''TÜRKİYE BUGÜN GERÇEK ANLAMDA HUKUK DEVLETİ DEĞİL''- Ali Babacan, yargı sistemine de değindiği konuşmasında, ''Türkiye bugün gerçek anlamda bir hukuk devleti değil'' diyerek, bunun için açık ve şeffaf kurallar, basit ve anlaşılır kanunlar ve güvenilen bir yargı sistemi gerektiğini söyledi. Uygulamayla yazılanan farklı olduğu, keyfiliğin bulunduğu bir yargı sistemiyle Türkiye ekonomisini belli bir noktadan ileriye götürmenin mümkün olmadığını kaydeden Babacan, ''Ayağımıza pranga olacak. Çünkü Türkiye'ye ciddi yatırım yapacak herkes bunu sorguluyor. Bugüne kadar doğrudan yatırım cezbettik, kendi insanımız Türkiye'ye yatırım yapıyor. Güzel ama hep 'nasılsa ileride düzelir' umuduyla bu iş oluyor. Hızlı çalışan, güvenilir, tutarlı kararlar alan bir yargı sistemi Türkiye için olmazsa olmaz. 2023 Türkiyesinde bunu önemli ölçüde gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz'' diye konuştu. -''GELİR VERGİSİNDE DAHA FAZLA İNDİRİM İÇİN MARJ VAR''- Kayıtdışılık sorununun da şirketlerin verimini çok düşüren ve sürekliliği engelleyen bir unsur olduğunu ifade eden Babacan, vergi oranlarında ciddi indirimler yaptıklarını belirtti. Babacan, ''Gelir vergisinin üst dilimini yüzde 45'ten yüzde 35'e indirdik. Orada biraz daha marj var, daha da inebilir'' dedi. Giyimde, tekstilde KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiklerini ancak bunun kayıtdışılığa hiçbir etki etmediğini kaydeden Babacan, bundan sonraki dönemde yaptırımın artması gerektiğini dile getirdi.