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Ekonomi

Babacan'dan sonra Bakan Şimşek'ten de Merkez Bankası'nın bağımsızlığına destek

Başbakan Erdoğan ile Merkez Bankası'nın faiz konusunda yaşadığı gerilimin üzerine Ekonomi Bakanı Babacan 'prensiplerden vazgeçilmemeli' demişti

28 Mayıs 2014 14:36

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın faiz indirilmesi yönünde yaptığı sert açıklamaların ardından tartışmaya açılan konu hakkında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Merkez Bankası’nın bağımsızlığı Türkiye’nin en büyük kazanımlarındandır. Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası’nın elini güçlendirmeliyiz” dedi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da dün verdiği demeçte “Kurumlarımızın kendi görev alanlarında ana prensiplerden vazgeçmeden uygulamalarına devam etmeli” demiş ve bu açıklamalar Merkez Bankası’na destek olarak yorumlanmıştı.

Şimşek, bugün İstanbul’da düzenlenen bir toplantı sonrasında gazetecilerin Merkez Bankası’nın bağımsızlığına ilişkin sorularını yanıtladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de tartışmalara katıldı. Zeybekçi, “Faiz yüksek olduğu için sıcak para akışının beklenenden fazla olduğu bir dönem yaşıyoruz. Ekonomik beklentilerimiz yönünde Merkez Bankası’nın politikalarına yönelik talepte bulunmamız normal” diye konuştu.

 

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