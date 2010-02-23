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Ekonomi

Babacan'dan son IMF açıklaması

Anlaşma olacak mı? Nasıl bir stand-by öngörülüyor? Mali kural ne zaman uygulanmaya başlanacak?

23 Şubat 2010 02:00

T24 - Anlaşma olacak mı? Nasıl bir stand-by öngörülüyor? Mali kural ne zaman uygulanmaya başlanacak?

Devlet Bakanı Ali Babacan, mali kuralın birkaç ay içinde Meclis'e gelebileceğini söyledi. Babacan, IMF ile büyümeye dönük bir stand-by üzerinde durduklarını kaydetti. Babacan dün akşam gazetelerin ekonomi müdürleriyle biraraya geldi. Babacan burada yaptığı açıklamada, 31 Aralık 2009 itirabariyle IMF ile bir anlaşma olabileceğini belirtiğini, ancak hergün yeni gelişmeler olduğu için makro ekonomik verileri tekrar gözden geçirmek istediklerini söyledi.

Babacan, IMF ile büyümeyi destekleyen bir program yapmayı öngördüklerini belirterek, üanlaşma konusunda yeni bir tarih vermedi. Babacan'ın, IMF ile stand-by'ın 2 yıllık olacağını belirtti.

Bakan Babacan, son dönemde önemli bir gündem maddesi haline gelen malu kuralın en geç mayıs ayından Meclis'ten geçeceği mesajını verdi. Mali Kural IMf anlaşması için de önemli bir adım. Babacan daha öncede IMF anlaşması konusunda mayıs ayını işaret etmişti.


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