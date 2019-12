-BABACAN'DAN REKABET KURUMU'NA ELEŞTİRİ İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye'de her alanda rekabet olduğunu, rekabetin iyi işlemediği alanlarla ilgili de Rekabet Kurumunun bulunduğunu belirterek, ''Mükemmel çalışıyor mu? Açıkçası problemlerimiz var. Göz göre göre hataları oldu. Kurumun daha güçlendirilmesi ve yaptırım gücünün artması gerekiyor'' dedi. Ali Babacan, ''İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı''nda, nasıl büyük bankalar, belli ölçekteki bankalar bir risk olarak görülüyorsa, ''batmayacak kadar büyük'' kavramı varsa, bunların reel sektör kuruluşları için de geçerli olduğunu söyledi. Baştan şirketlerin aşırı büyümesine izin verilmemesi gerektiğini ifade eden Babacan, rekabet doğru düzgün işliyorsa herhangi bir şirketin çok büyük, piyasaya hakim hale gelmesinin çok da mümkün olmadığını belirtti. Babacan, eğer herhangi bir sektörde bir iki firma aşırı büyüyorsa, diğer firmalar yaşayamıyorsa bunun rekabetle ilgili düzenlemede ve bunun denetlenmesinde sorunlar anlamına geldiğini kaydederek, ''Baştan tedbir almak, baştan önleyici tedbir almak önemli. Kim 'Ben batmayacak kadar büyüdüm' derse bilin ki orada sorun var, orada verimsizlikler başlıyor, orada ülkenin kaynaklarını yok yere tüketmenin, heba etmenin bir bakıma temelini atıyorsunuz, çerçevesini oluşturuyorsunuz demektir. Düzenleyicilerin, denetleyicilerin buna çok dikkat etmesi lazım'' şeklinde konuştu. Türkiye'de 2002 ile 2009 arasında kaydedilen gelişmelere işaret eden Babacan, bu dönemde önce en düşük yüzde 10'luk gelire sahip dilimin reel anlamda gelirinin yüzde 51 arttığını, en üst yüzde 10'luk dilimde ise reel artışın sadece yüzde 8 olduğunu hatırlattı. -''POPÜLİZM BÜYÜK BİR HASTALIK''- Türkiye'de şu anda her alanda rekabet olduğunu dile getiren Babacan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Rekabetin iyi işlemediği alanlarla ilgili de Rekabet Kurumu var. Mükemmel çalışıyor mu? Açıkçası problemlerimiz var. Göz göre göre hataları oldu. Kurumun daha güçlendirilmesi ve yaptırım gücünün artması gerekiyor. Geçenlerde bankacılık, otomotiv sektörüyle ilgili cezalar yazıldı. Bunlar başka sektörler için her zaman olabilir. Bunlar önemli örneklerdir. Rekabetin mutlaka çalışması gerekiyor. Rekabet iyi çalıştıktan sonra zaten herhangi bir şirketin çok aşırı büyümesi, çok hakim bir piyasa payına sahip olması kolay değildir. Bu ortamı devletin sağlaması gerekir. Siyasi karar vericilerin bu rekabet ortamını oluşturacak iradeye sahip olması gerekiyor. Aksi halde mümkün değil. Dünyanın en büyük ekonomisinde böylesine 'saçmalıklar' diyebileceğim gelişmeler yaşanabiliyorsa, Türkiye'de de dikkat etmezsek çok yanlış yapıya, çok yanlış bir düzene anında kayabiliriz. Bunda da herkesin sorumluluğu var.'' Seçim sürecine de değinen Babacan, seçimlerden 6 ay önce banka kredi hacimlerine sınır getirmeye başladıklarını, munzam karşılıklara ilişkin kararlar alındığını hatırlattı. ''Aman kimseye dokunmayalım, bankalar bol bol kredi dağıtsın. Krediler dar gelirli vatandaşlara yaygın şekilde dağıtılıyorsa böylece oy verme ihtimali yükselir' gibi bir yaklaşım içinde kesinlikle olmadıklarını belirten Babacan, popülizmin büyük bir hastalık olduğunu, birçok ülkedeki mevcut sorunların temelinde bu sorunun yattığını söyledi. -FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ...- Önümüzdeki dönemde Türkiye'de özellikle finansal istikrarın sürdürülmesi için kurumsal yapılanmaların da büyük önem taşıdığını vurgulayan Babacan, buna bakan Merkez Bankası, BDDK, TMSF, SPK ve Hazine Müsteşarlığının bulunduğunu, bu 5 kuruluştan 4'ünün bağımsız olduğunu hatırlattı. Kurumlar arası diyalog ve işbirliğinin hem proaktif tedbirlerde hem de sorun çıktığında çözümünde çok büyük önem taşıdığına dikkati çeken Babacan, ''Bunu sağlayabilmek için bir adım daha ötesine gidiyoruz ve Finansal İstikrar Komitesi diye yeni bir yapılanmayı da başlatıyoruz. Finansal İstikrar Komitesi, saydığım kurumların başkanlarının olduğu ve önemli konuların koordinasyon içinde beraberce konuşulup tartışıldığı, ondan sonra orada oluşan kararların kurumlar tarafından uygulandığı bir yapı... Bundan sonraki dönemde bunun sadece Türkiye'de değil, her ülkede benzer yapıların kurulması konusunda da bizim kuvvetli tavsiyelerimiz var. G20 masası etrafında da konuştuğumuz konu'' diye konuştu.