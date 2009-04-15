Babacan'dan Avusturya'da PKK vurgusu

Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Spiendelegger ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Ali Babacan, ``PKK'ya destek veren unsurların ortadan kaldırılması zorunluluğunu meslektaşıma ilettim'' dedi.



Viyana'da Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Spiendelegger ile bir araya gelen Dış İşleri Bakanı Ali Babacan, daha sonra meslektaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi. İki bakan Avusturya ve Türkiye arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda `kararlılık' mesajı verdi.



Dış İşleri Bakanı Babacan'dan, Türkiye'ye tatile giden Avusturyalılar'a uygulanan vizenin kaldırılması konusunda yardım istediği belirten Avusturya Dışişleri Bakanı Spiendelegger, ``En azından tatil sezonunda bu durumun söz konusu olmasını talep ettim. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nda daha aktif olmanın yollarını arıyoruz. Romanya'yı da ilgilendiren `Tuna İşbirliği' anlaşmasıyla da ortak çalışmalarımızı hızlandırmak istiyoruz'' dedi.



Babacan ile Nabucco projesi üzerinde de görüştüklerini belirten Spiendelegger, ``En çok üzerine durduğumuz konuysa Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde neler yaptığı ve bundan sonra yapılması gerekenler oldu'' dedi.



``Her zaman olduğu gibi dostlarımız tarafından çok sıcak karşılandık'' diye söze başlayan Dış İşleri Bakanı Ali Babacan ise Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilerin yoğunlaşarak devam ettiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeni üyeleri olarak uluslararası barışın sağlanmasında ortak tavır sergileyeceklerini belirten Bakan Babacan, AB reformlarıyla ilgili meslektaşına bilgi verdiğini söyledi. Avusturya ile Türkiye arasında yıllık 2 milyar Euro'luk bir ticaret hacmi bulunduğunu vurgulayan Dış İşleri Bakanı Ali Babacan, bunu daha da yukarı çekmeyi arzuladıklarını ifade ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü:



``Her yıl yaklaşık 500 bin Avusturyalı tatil için Türkiye'ye geliyor ve 335 Avusturyalı firma ülkemizde ticari faaliyet yürütüyor. Bu ilişkiler çok önemli. Nabucco projesiyle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Avusturya'da yaşayan Türkler'in sorunlarını masaya yatırdık. Burada yaşayan iyi eğitimli ve Almanca bilen Türkler'in köprü vazifesi yapacağına inanıyoruz. Ayrıca, terörle mücadeledeki işbirliğimizi yoğunlaştırma kararı aldık. PKK'ya destek veren unsurların ortadan kaldırılması zorunluluğunu meslektaşıma ilettim.''

