-BABACAN'DAN AVRUPA'YA KRİZ UYARISI ANKARA (A.A) - 13.07.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Avrupa'daki son gelişmeleri değerlendirirken, soruna kısa sürede kalıcı çözümlerin üretilmesini umduklarını kaydederek, ''Aksi takdirde dünyada 2008-2009 benzeri başka sıkıntılı bir tabloyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz var'' dedi. Özellikle İtalya'daki son gelişmelerin ve Yunanistan'daki sorunların bir türlü çözülemiyor oluşunun kendilerini kaygılandırdığını belirten Babacan, ''Ekonomi politikalarında son derece ihtiyatlı dikkatli gitmemiz gereken bir dönemdeyiz'' ifadesini kullandı. Babacan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Konuşmasında küresel ekonomideki gelişmelere değinen Babacan, ''küresel ekonominin son derece riskli, sıkıntılı bir dönemden geçmekte olduğunu'' söyledi. Babacan, şunları kaydetti: ''Hemen yanı başımızdaki Avrupa'da riskler her geçen gün son derece hızlı bir şekilde büyüyor. Umarız ki Avrupa'da, bu sorunlara kısa zamanda kalıcı çözümler üretirler. Aksi takdirde dünyada 2008-2009 benzeri başka sıkıntılı bir tabloyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz var. Özellikle İtalya'daki son gelişmeler, Yunanistan'daki sorunların bir türlü çözülemiyor oluşu, bizi kaygılandırıyor. Dolayısıyla ekonomi politikalarında son derece ihtiyatlı dikkatli gitmemiz gereken bir dönemdeyiz.'' Türkiye'nin ihracatını yaptığı en önemli pazarının Avrupa olduğuna dikkati çeken Babacan, Avrupa pazarlarında meydana gelecek bozulmanın, Türkiye'nin ihracatını da olumsuz etkileyeceğini kaydetti. Babacan, ''Dolayısıyla önümüzdeki dönem, dünya belirsizliklerinin oldukça büyük olduğu, ancak Türkiye'de güçlü bir güven ortamı ve istikrar ortamıyla bu dalgalı, fırtınalı denize doğru açıldığımız bir dönemdeyiz'' dedi. Babacan, iş dünyası, sivil toplum ve sosyal taraflarla yakın bir çalışmayla Türkiye için en iyi kararları alıp, ülke ekonomisini daha iyi noktalara taşıma gayretinde olacaklarını kaydetti. -''MALİ DİSİPLİNİ KESİN BİR ŞEKİLDE UYGULAMAYA DEVAM EDECEK''- Ali Babacan, konuşmasında Türkiye'nin önümüzdeki dönemde odaklanacağı alanlarla ilgili de bilgi verdi. Babacan, önümüzdeki sürecin Türkiye'nin artık 2023 hedeflerine kilitlendiği bir dönem olacağını ifade ederek, hükümet programının da bu hedefler doğrultusunda hazırlandığını söyledi. Babacan, önümüzdeki döneme ilişkin şunları söyledi: ''Önümüzdeki dönemde hem makro ekonomik politikaları hem mikroekonomik politikaları beraber, uyumlu, tutarlı bir şekilde uygulayacağız. Bir yandan asla taviz vermediğimiz mali disiplini kesin bir şekilde, kati bir şekilde uygularken, öte yandan para politikalarına da merkez bankamızın operasyonel bağımsızlığı çerçevesinde kararlı tutumumuz tekrar bu dönemde de devam edecek. Dalgalı kur rejimi, yine bizim ekonomi programımızın vazgeçilmez unsurlarından birisi, bu aynen devam edecek. Türkiye'de ticaretin serbest olması ve sermaye hareketlerinin serbest olması, yine taviz vermeyeceğimiz diğer konular olacak.'' Gelecek dönemde yapısal reformların son derece önemli olacağını, eğitim reformuna da öncelik verileceğini anlatan Babacan, işgücü piyasasıyla ilgili de önemli adımlar atılacağını belirtti. Babacan, yatırım ortamının iyileştirilmesi için iş dünyasının günlük işlerde karşı karşıya kaldığı zorlukların aşılması konusunda ''önemli bir reform paketi'' de olacağını belirterek, ''Önümüzdeki dönem inşallah TBMM içinde uyumlu çalışma ortamı yakalarsak önemli reformlara imza atacağımız bir dönem olacak'' dedi. -''KÜRESEL EKONOMİ, SON DERECE RİSKLİ, SIKINTILI BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR''- Türkiye ekonomisinin ilerlemesinde istikrar ve güven ortamının önemine vurgu yapan Babacan, ''küresel ekonominin son derece riskli, sıkıntılı bir dönemden geçmekte olduğunu'' söyledi. Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hemen yanı başımızdaki Avrupa'da riskler her geçen gün son derece hızlı bir şekilde büyüyor. Umarız ki Avrupa'da bu sorunlara kısa zamanda kalıcı çözümler üretirler, aksi takdirde dünyada 2008-2009 benzeri başka sıkıntılı bir tabloyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz var. Özellikle İtalya'daki son gelişmeler, Yunanistan'daki sorunların bir türlü çözülemiyor oluşu, bizi kaygılandırıyor. Dolayısıyla ekonomi politikalarında son derece ihtiyatlı dikkatli gitmemiz gereken bir dönemdeyiz.'' Türkiye'nin ihracatını yaptığı en önemli pazarının Avrupa olduğuna dikkati çeken Babacan, Avrupa pazarlarında meydana gelecek bozulmanın, Türkiye'nin ihracatını da olumsuz etkileyeceğini söyledi. Babacan, ''Dolayısıyla önümüzdeki dönem dünya belirsizliklerinin oldukça büyük olduğu, ancak Türkiye'de güçlü bir güven ortamı ve istikrar ortamıyla bu dalgalı, fırtınalı denize doğru açıldığımız bir dönemdeyiz'' dedi. Babacan, iş dünyası ve sivil toplumla, sosyal taraflarla yakın bir çalışmayla Türkiye için en iyi kararları alıp, Türkiye ekonomisini daha iyi noktalara taşımak için gayret vereceklerini dile getirdi. -HİSARCIKLIOĞLU: ''BİZİ EPEY SIKINTILI GÜNLER BEKLİYOR''- TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Babacan'ın görev yaptığı süreçte yakın çalışma imkanı bulduklarını ifade ederek, ''Yurt içinde ve yurt dışında artık ekonomide siz bir marka oldunuz. Bundan dolayı sizin saygınlığınız, sizin itibarınız bizler açısından gurur verici bir noktaya geldi'' dedi. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte en önemli gündem maddelerinden birinin anayasa olacağını kaydeden Hisarcıklıoğlu, bu süreçte mutlaka fikir ayrılıklarının oluşacağını söyledi ve ekonominin gündemden düşürülmemesini istedi. Hisarcıklıoğlu, ''Ekonomiyi kesinlikle unutmamamız lazım, çünkü önümüzdeki dönem çok fırtınalı. Bir tarafımızda komşularımızda siyasi çalkantılar yukarı ulaşmışken, öteki tarafta bizim en büyük pazarımız olan Avrupa'da önümüzdeki dönemde finans dünyası, ülkelerin kendi ekonomileri başta olmak üzere bizi epey sıkıntılı günler bekliyor. Yüzde 50 ihracatımızı yapmış olduğumuz pazarın daralıyor olması, burada sıkıntıların olması...bizim etkilenmememiz söz konusu değil. Yine aklı selimle geleceğe görerek, tedbirleri alıyor olmamız lazım'' diye konuştu. Bu noktada yapısal reformların önemine de vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, çalışmalarda başarılar diledi.