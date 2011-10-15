-Babacan'dan AB'ye uyarı PARİS (A.A) - 15.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ''Avrupa'nın karşı karşıya olduğu bankacılık sistemi ve yüksek kamu borcu sorunlarının çözülmesine yönelik somut önerilerin, Kasım ayı başında Cannes'da yapılacak G-20 liderler zirvesine kadar AB tarafından açıklanmasını arzu ettiklerini'' söyledi. Paris'te düzenlenen G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları toplantısında konuşan Babacan, ''G-20 zirvesine kadar Avro Bölgesi'nin, her türlü maliyete katlanarak Yunanistan'ın temerrüte düşmesine engel olması gerektiği'' uyarısında bulundu ve ''Çünkü Yunanistan'ın temerrüte düşmesinin getireceği maliyet Yunanistan'ı kurtarmanın maliyetinden çok daha yüksek olacaktır'' dedi. Konuşmasında Türkiye'deki ekonomik gelişmelere de değinen Babacan, şunları kaydetti: ''Ekonomi yönetiminde en önemli unsur öngörülebilirliktir. Bu düşünceyle küresel finans krizinin en yoğun hissedildiği 2009 yılında 3 yıllık Orta Vadeli Program açıkladık. Bugüne kadar da tavizsiz şekilde uyguladık. 2010 yılında Orta Vadeli Programımızı güncelledik. Geçtiğimiz gün de 2012-2014 dönemini kapsayan yeni programımızı ilan ettik. Buna göre 2010 yılında yüzde 9 oranında büyüyen Türkiye ekonomisinin 2011 yılında yüzde 7,4, 2012 yılında ise yüzde 4 oranında büyüyeceğini tahmin ediyoruz.'' Türkiye'nin kamu maliyesinde sıkı duruşunun devam edeceğini vurgulayan Babacan, ''Mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz'' diye konuştu. Merkezi yönetim bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının bu yıl yüzde 1,7'ye, gelecek yıl da yüzde 1,5'e gerilemesini beklediklerini belirten Babacan, şöyle dedi: ''2014 yılı geldiğinde bütçe açığımızın GSYH'ye oranı yüzde 1'e düşmüş olacak. Bütçe açığındaki aşağı yönlü eğilime paralel olarak kamu borç stokunun GSYH'ye oranındaki düşüş önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Bu yıl sonu yüzde 40'ın altına düşecek olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, 2014'de yüzde 32 olarak gerçekleşecek.'' Babacan, sözlerini şöyle tamamladı: ''Ödemeler dengesi tarafında ise cari işlemler açığı 2012 yılından itibaren kademeli bir şekilde gerileyecektir. Bu yıl GSYH'nin yüzde 9,4'üne ulaşmasını beklediğimiz cari işlemler açığının gelecek yıl yüzde 8'e, 2013 yılında yüzde 7,5'e ve 2014 yılında yüzde 7'ye gerilemesini bekliyoruz.''