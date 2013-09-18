Babacan'dan iki günde iki tedirgin ekonomi mesajı

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın dün yaptığı "dış açığın yanına bir de iç açık veya bütçe açığı eklenirse ikiz açığa sahip bir ekonomi olarak krizi yaşarız" açıklamalarından sonra bugün de "Cari açık konusunda uzun vadede gerekli olan yapısal reformlar yapılmalı. Asıl olan Türkiye'nin rekabet gücünü artırıcı, yapısal tedbirlerdir. Türkiye'nin, 25,000 dolarlık milli gelir hedeflerken tamamen ucuz iş gücüne dayanan bir rekabet politikasını da devam ettirmesi mümkün değil" sözleri ile ekonomideki tedirginliğe işaret etti

Ali Babacan iki günde iki tedirgin ekonomi mesajı verdi. Büyümenin 3 önemli unsuru bulunduğuna vurgu yaparak, bunların finansal, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik olduğunu, çoğu ülkede siyasetin kısa vadeye odaklanabildiğini dile getirdi.

İkiz açığa sahip bir ekonomi olarak krizi yaşayabiliriz

Babacan dün yaptığı açıklamalarda ise, "dış açığın yanına bir de iç açık veya bütçe açığı eklenirse ikiz açığa sahip bir ekonomi olarak krizi yaşarız" demişti. Üst üste iki gün cari açık ve bütçedeki açığın fazla olmasını endişeyle karşıladıklarını belirten Babacan, büyümenin kalitesinin de çok önemli olduğuna işaret eden Babacan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sadece nicelik olarak hangi ülkenin yüzde kaç büyüdüğü değil ama büyümenin niteliği de bundan sonraki dönemde herkesin dikkat etmesi gereken önemli bir unsur... Büyümenin kalitesi derken, büyümeye sadece ekonomik bir gösterge ve sadece rakamsal boyutuna baktığımızda o ekonominin yapısıyla ilgili fazla bilgi vermediğini kastediyorum. Bir ülke yüzde 3, bir ülke yüzde 7 büyümüşse yüzde 7 büyüyen ülke çok iyi iş çıkarmış diyebiliyor muyuz acaba?"

Türkiye'deki tasarruf oranlarını artırmayla ilgili uzun vadeli tedbirlerin neler olabileceği yönünde çalışmalar yaptıklarını kaydeden Babacan, finans sektörünün olması gereken yapısı konusunda da çalışmalar yaptıklarını belirterek "Ama biz yapısal konulara da eğilmiş vaziyetteyiz. Bütün bu çalışmalar bir süre sonra toparlanacak, uygulamalar başlayacak. Aldığımız kararları şimdiye kadar çok açıklamadık. Çünkü genelde orada örneğin Merkez Bankamızın, BDDK'nın, TMSF'nin, SPK'nın uygulaması gereken konular ele alınıyor. Orada konular tartışılıyor ondan sonra her kurum gidiyor kendi düzenlemesini yapıyor. Bundaki amaç, problemler ortaya çıkmadan önleyici tedbirler almak ve tabi sorunlar ortaya çıkarsa da bu sorunların hızlı çözümü için de koordineli bir şekilde hareket edebilmek" diye konuştu.