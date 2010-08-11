-BABACAN'A BM'DEN GÖREV ANKARA/NEW YORK (A.A) - 11.08.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon tarafından, küresel sürdürülebilirlik yüksek düzeyli çalışma grubuna seçildi. Edinilen bilgiye göre, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon tarafından, dünyadaki çevre kirliliği ve yeşil kalkınma ile ilgili büyük düşünecek ve pratik çözümler üretmek amacıyla oluşturulan ''Küresel Sürdürülebilirlik Yüksek Düzeyli Çalışma Grubu üyeliğine Türkiye'den Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da yer alıyor. Çalışma Grubu, çevreye zarar vermeden, sürdürülebilir küresel kalkınma ve yoksullukla mücadele konusunda ağırlıklı olarak çalışacak. Üst düzey Çalışma Grubu, BM'nin 21. yüzyılda düşük karbon seviyesine ulaşılmasını da amaçlıyor. -BM GENEL SEKRETERİ MOON...- Dünyanın önde gelen kural yapıcıları ve düşünürlerini bir araya getiren panelin ''büyük düşünen, cesaretli ve dünyanın karşılaştığı çevre sorunlarına pratik çözümler üreten'' bir oluşum olacağını kaydeden BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, ''21.yüzyılın dar görüşlü, dar düşünceli çevre politikaları iflas etmiştir'' dedi. Çalışma Grubu esbaşkanlığını Finlandiya Devlet Başkanı Tarja Halonen ile Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın yapacağını dile getiren Ban, Grupta, özel sektör, hükümet ve sivil toplum temsilcilerinin yer aldığını ve coğrafik olarak panelin oldukça zengin olduğunu belirtti. -ÇALIŞMA GRUBU, KÜRESEL İKLİM KRİZİYLE İLGİLENECEK- Küresel iklim krizinin insanlığın karşı karşıya geldiği sorunların çözümünü daha da acil bir konuma getirdiğini savunan Ban Ki Moon, su eksikliği, biyolojik çeşitliliğin azalması ve ekosistemlerin yok edilmesinin Grubun çözüm bulmaya çalışacağı alanlar arasında olduğunu kaydetti. -İLK RAPOR 2011'DE YAYINLANACAK- Küresel Sürdürülebilirlik Yüksek Düzeyli Çalışma Grubu, ilk raporunu 2011 yılının sonunda açıklayacak. Raporun bulguları, hem değişik ülkelerin çevre politikalarını belirlemede baz alınacak hem de Brezilya'nin Rio de Jenairo kentinde 2012'de gerçekleştirilecek BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (Rio 2012) dahil olmak üzere birçok uluslararası çevre konferansına temel teşkil edecek. Grup üyelerinin, çok sayıda hükümet yetkilileri, iş dünyasının önde gelenleri ve sivil toplum temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.