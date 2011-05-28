-BABACAN: 51 MİLYAR LİRALIK BORÇ YAPILANDIRILDI ANKARA (A.A) - 27.05.2011- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, şimdiye kadar, Gelir İdaresi ve SGK'nın 51 milyar liralık alacağı yeniden yapılandırdığını bildirdi. Babacan, Türkiye'nin en büyük özel bankasının, geçmişte yaptığı hatalı işlemler nedeniyle Merkez Bankası'na ciddi miktarda ceza ödemeye başladığını söyledi. Ankara Sanayi Odası'nda (ASO), Ankara'daki ticaret ve sanayi odası ile ticaret borsası yöneticileri ile AK Parti Ankara milletvekili adaylarının katılımı ile bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, konuşan Babacan, Ankara'nın nüfusunun son 12 ayda 110 bin artarak 4,8 milyona yaklaştığını belirtirken, Ankara'nın sadece memur kenti değil, aynı zamanda sanayi ve ihracat kenti de olduğunu ve geçen yıl 5,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. -BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI- Bazı alacakların yeniden yapılandırılması kanunu çerçevesinde, Gelir İdaresi'nin dün akşam itibariyle 4 milyon 490 bin kişinin 30 milyar 580 milyon lira, SGK'nın da 1 milyon 720 bin kişinin 20 milyar 882 milyon lira alacağını yeniden yapılandırdığını bildiren Babacan, ''Aynı kişiler birden fazla dosya için başvurduğundan, yararlanan kişilerin toplamını veremiyoruz. Ancak, toplamda bu iki kurum şimdiye kadar 51 milyar liralık alacağı yeniden yapılandırmış oldu'' dedi. Yeniden yapılandırmadan sağlanacak gelir konusunda tahminde bulunmanın zor olduğuna işaret eden Bakan Babacan, ''Geçmiş tecrübelerimize göre, kolaylık sağladıktan sonra geliyorlar, borçları takside bağlıyorlar. Bir-iki taksit ödeyip sonra havlu atanlar oluyor. Nakit girişini nerede kullanacağımız daha sonra belli olacak. Ama bir bölümü yatırım ve altyapı projelerine yönlendirilecek'' diye konuştu. Babacan, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler nedeniyle Orta Vadeli Program'ın da seçimden sonra yeniden değerlendirileceğini kaydetti. -''BANKACILIKTA TAVİZ YOK'' Türkiye'nin alınan önlemler sayesinde bankacılık sektöründe fazla sorun yaşamadan dünyadaki krizleri atlattığını anlatan Bakan Ali Babacan, şöyle konuştu: ''Dünyadaki diğer ülkeler, bizim bankacılık sektöründe aldığımız önlemleri almış olsaydı. 2008-2009'daki krizler yaşanmazdı. Bankacılıkta ne kamu bankalarına, ne özel bankalara ne de yabancı bankalara hiç bir şekilde taviz yok. Türkiye'nin en büyük özel bankası, geçmişte yaptığı hatalı işlemler nedeniyle, Merkez Bankası'na ciddi miktarda ceza ödemeye başladı. Geçmişte hata yapan bankalar da ödüyor. Bunların patronları geliyor, (biz şöyleyiz, böyleyiz) diyor. Hata yaptıysan cezasını ödersin. Bizdeki kadar sıkı dursalardı dünyada da finansal kriz yaşanmazdı. Biz, medyaya rağmen, baskı gruplarına rağmen dik durmuş bir partiyiz. Biz gücümüzü halktan alıyoruz. Bu şekilde de devam edecek.''