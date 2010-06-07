Babacan: Yüzde 6 büyüme bekliyoruz

T24 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye'de bu yıl yüzde 6 oranında bir ekonomik büyüme beklediklerini söyledi.





Babacan, Güney Kore'nin ev sahipliğini yaptığı ve Güney Kore'nin Busan kentinde yapılan G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları toplantısında, Türkiye ekonomisiyle, G-20'nin üzerinde çalıştığı konular hakkında bir konuşma yaptı.





Babacan, Türkiye'de, işsizliği azaltmak ve istihdamı artırmak için istihdam piyasası politikasını açıkladıklarını söyledi.





İstihdam piyasasına yönelik olarak aldıkları önlemlerle istihdam üzerindeki mali yükleri azalttıklarına dikkati çeken Babacan, genç ve kadın istihdamına da önem verdiklerini kaydetti.

Kriz döneminde aktif istihdam politikası başlattıklarını kaydeden Babacan, ayrıca yeni yatırımları da teşvik ettiklerini anlattı.





Babacan, kriz döneminde Ar-Ge harcamalarını da artırdıklarını bildirdi.





Ali Babacan, kriz döneminde alınan önlemlerle Türkiye'de, Tüketici Güven Endeksinin kriz öncesi düzeyine döndüğünü belirtirken, İmalat Sanayi Güven Endeksinin de son 4 yılın en yüksek düzeyine ulaştığını ifade etti.





Babacan, işsizlik azalırken, iç talebin arttığını vurguladı.





Türkiye'nin kriz döneminde mali önlemler uyguladığını belirten Babacan, Orta Vadeli Program açıklayarak uygulamaya başladıklarını da ifade etti.





Bir diğer önemli gelişme olan Mali Kural uygulamasının Hükümet tarafından onaylandığını anlatan Babacan, bu çerçevede, bütçe açığının GSYH'nin yüzde 1'i oranında tutulmasının hedeflendiğini ve bunun nasıl yapılacağına yönelik mekanizmanın ayrıntılı bir şekilde açıklandığını bildirdi.





Reel faiz oranlarının kriz öncesi dönemden daha düşük bir düzeye gerilediğini vurgulayan Babacan, CDS 8risk primi) oranlarının da kriz öncesine göre oldukça düşük bir düzeyde seyir ettiğini anlattı.





Başbakan Yardımcısı Babacan, 4 kredi derecelendirme kuruluşunun da, kriz döneminde Türkiye'nin kredi notunu yükseltiğini vurguladı.







'Cari açık sürdürülebilir düzeyde'







Cari Açık oranındaki yükselişi yakından takip ettiklerini belirten Ali Babacan, ''Cari İşlemler açığındaki yükselişi yakından takip ediyoruz. Ancak uygulanmakta olan ihtiyatlı para ve maliye politikasıyla, Cari Açığın sürdürülebilir düzeyde kalacağı görüşündeyiz'' şeklinde konuştu. Başbakan Yardımcısı Babacan, G-20'nin müşterek değerlendirme sürecinin önemine dikkati çekerek, IMF, Dünya Bankası ve OECD ile diğer uluslararası kuruluşların bu sürece olumlu katkıda bulunduklarını söyledi.





IMF'nin politika senaryolarına ilişkin çalışmasına da değinen Babacan, yukarı yönlü bir senaryo çalışmasının önemine dikkati çekti.





Babacan, G-20'nin müşterek değerlendirme politikalarının ülkeler tarafından uygulanmasını desteklediklerini de söyledi.





Ali Babacan, IMF tarafından hazırlanacak raporun, Toronto'daki G-20 liderler zirvesinin ardından yayınlanmasını tercih ettiklerini de bildirdi.





G-20 ülkeleri küresel üretimin yüzde 85'ini oluşturuyor





Güney Kore'nin liman kenti Busan'da düzenlenen G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında, Kanada'nın Toronto kentinde 26-27 Haziran'da toplanacak G-20 liderler zirvesine yönelik hazırlık çalışması yapıldı.





Toplantıda, Türkiye'yi Başbakan Yardımcısı Ali Babacan temsil etti.

