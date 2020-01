-Babacan: ''Yeni Teşvik Sistemini açıklayacağız'' ANKARA (A.A) - 23.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Yeni Teşvik Sistemini, bir kaç haftaya kadar açıklayacaklarını bildirdi. Babacan, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, şu anda uygulamada olan Teşvik Sistemi kapsamında, genel teşvik uygulaması, bölgesel ve sektörel teşvik uygulaması ile büyük yatırımlara yönelik teşvik uygulaması bulunduğunu hatırlattı. Yeni Teşvik Sistemi çalışmaları kapsamında, sosyo ekonomik gelişmişlik endekslerinin bölge bölge, şehir şehir yenilendiğini ve yeni bir endeks oluşturulduğunu kaydeden Babacan, yeni endekse göre şehirlerin ve bölgelerin belirleneceğini bildirdi. Babacan, şehir ve bölgelerin belirlenmesinin ardından, her bölge için nasıl bir teşvik yoğunluğu uygulanacağının nihai kararının verileceğini ifade ederek, yeni Teşvik Sistemi kapsamında, stratejik ve yüksek teknoloji sektörleri denilen yeni alanların açıldığını kaydetti. Türkiye'nin yoğun ithalat yaptığı, dış ticaretinin çok olduğu, ama aynı zamanda rekabet gücü olduğuna inanılan alanların stratejik sektörler olduğunu ifade eden Babacan, bazı kriterlerin belirleneceğini ve kriterlere uyan yatırımlarda teşviklerin biraz daha yoğunlaştırılacağını bildirdi. Başbakan Yardımcısı Babacan, yüksek katma değer üreten, Türkiye'yi bazı alanlarda sadece ülke içinde değil, bölgesinde söz sahibi yapabilecek yüksek teknoloji yatırımlarında da uygulanacak teşviklerin, normale göre biraz daha yoğun olacağını belirtti. Yeni Teşvik Sisteminin bir kaç haftaya kadar açıklanacağını da bildiren Babacan, Teşvik Sistemini EKK'nın son 3 toplantısında, en üst seviyede çalıştıklarını ve çalışmaların önemli ölçüde tamamlandığını, bir iki tane karar verilmesi gereken nihai nokta kaldığını söyledi. -İntibak Yasası- Başbakan Yardımcısı Babacan, İntibak Yasasına ilişkin soru üzerine de hükümet programında 2014 yılına kadar adil bir intibak sistemine kademeli olarak geçileceğinin yer aldığını hatırlatarak, daha sonra yapılan çalışmalar neticesinde kademelendirilecek bir durum olmadığına karar verildiğini söyledi. Lojistik hazırlıkların bu yıl sonunda ancak tamamlanabileceğini belirten Babacan, ''2013'ün Ocak ayından itibaren de yeni emekli maaşlarını almak mümkün olacak'' dedi. İntibak Yasası konusunda algı sorunu bulunduğunu ve bütün emekli maaşlarının artacağına ilişkin bir beklentinin bulunduğunu kaydeden Babacan, İntibak Yasasının sadece işçi emeklilerini ilgilendirdiğine dikkat çekti. Babacan, belli bir dönemde emekli olanların, diğer dönemlerde emekli olanlara göre, biraz daha dezavantajlı bir durumu bulunduğunu ve dezavantajlı durumdaki emekliler için, kendi durumuna göre bir güncelleme yapılmasının söz konusu olduğunu anlattı. Babacan, ''Belli bir dönemde emekli olanlar şu ya da bu sebeple benzerlerine göre daha düşük emekli maaşı alıyorsa, yüksek maaş alanlara onları intibak ettirmiş oluyoruz. Sadece işçi emeklileri arasında, fark oluşmuş olanların farkını gidereceğiz'' dedi. -SPK Yasası- SPK Yasasının ilk taslağının kurumlara görüşe açıldığını kaydeden Babacan, geçtiğimiz cuma gününün görüş bildirilmesi için son gün olduğunu söyledi. Kurumlardan gelen görüşler çerçevesinde, taslağa son şeklin verilmesinin ardından özel sektörün görüşüne açılacağını belirten Babacan, bu kapsamda aracı kuruluşlarla, yatırımcılarla, bankalarla yasanın istişaresinin yapılacağını ve daha sonra da yasanın Meclise gönderileceğini bildirdi. Babacan, SPK Yasasını Meclis tatile girmeden bitirmek istediklerini de belirtti. İMKB'nin halka arzının piyasanın şartlarına göre belirleneceği yönündeki açıklamasının hatırlatılarak, ''Mevcut ekonomik konjonktürde yatırımcıların ilgisinin nasıl olmasının beklendiğine'' ilişkin soru üzerine de Babacan, halka arzlarda işlemlerin yapıldığını ve geçen sene yaklaşık 27 tane ilk halka arz, 50 tane de borçlanma aracı ihracının gerçekleştirildiğini söyledi. Babacan, her hafta, her ay farklı bir tablonun oluşabildiğini kaydederek, bu nedenle, İMKB'nin halka arzının zamanlamasının piyasa şartlarına bağlı olduğu ifadesini kullandığını kaydetti.