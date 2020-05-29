"Babacan ve Davutoğlu siyasete heyecan getirdi" diyen Ahmet Taşgetiren: Bunun anlamını en iyi AK Parti'nin kuruluş günlerini yaşayanlar bilir

Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu ile Demokrasi ve Atılım Partisi'ni kuran Ali Babacan'ın siyasete 'heyecan' getirdiğini belirten Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Her şey bir yana 'heyecan' gerçek. Bu heyecanın ne anlama geldiğini en iyi Ak Parti’nin kuruluş günlerini yaşayanlar bilir." yorumunu yaptı.

Taşgetiren, "MHP, AK Parti üzerinden derin bir iktidar sürdürüyor. Perincekgiller, 'başka bir iktidar' heyecanı yaşıyorlar, asıl tedirginlik Ak Parti cenahında. MHP’ye mecburiyet, evet mutlak otorite olmayı getirdi, ama ortada Ak Parti kimliği kalmadı. Başka bir parti kimliği oluştu. Eminim birçok Ak Parti mahfilinde şimdi 'Biz bize mi benziyoruz MHP’ye mi?' sorusu soruluyordur." düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "AK Parti uzunca bir zamandır kendi kendisi ile sancılı, bir, Cumhur ittifakı ile sancılı, iki, ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile sancılı, üç. 'Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan nerede dursun?”'sorusunun içe sinen bir cevabına ulaşılmış değil. Cumhurbaşkanı olsa parti başkanlığı sakil duruyor, parti başkanlığından kopsa Cumhurbaşkanlığında rahat edemiyor. Sorun derin." görüşünü savundu.

Taşgetiren, "AK Parti tabanı, muhafazakâr camia, Ahmet Davutoğlu’nu da tanıyor Ali Babacan’ı da. Nâsıyesi (alınları) temiz kalmış insanlar onlar. Çıktılar ve konuşmaya başladılar. 'Şunlar yanlış' diyorlar, 'Şu iş tutuş tarzı yanlış' diyorlar. 'Geldiğimiz yer yanlış' diyorlar. 'Misyona ağır bir bedel ödetiliyor' diyorlar. 'Türkiye bunu hak etmiyor' diyorlar. İyi şeyleri inkâr etmiyorlar. Geçmiş dostlukları çamura bulamıyorlar. Ama 'Değerlerimiz bizden öncelikli, Türkiye bizden öncelikli' de diyorlar. Aslında kimse onlara 'Söyledikleriniz yanlış' demiyor. Bilinip de söylenmeyeni söylediklerini herkes biliyor. Halının altına süpürülünce kirlerin kaybolmadığını, onları ortaya çıkarıp temizleme – temizlenme sürecini başlatmanın doğru olacağını ifade ediyorlar. Devleti biliyorlar. Devletin içinden geldiler çünkü. Dünyayı biliyorlar. Görevleri zamanında dünya ile temasın bütün varyasyonlarını yaşadılar çünkü." ifadesini kullandı.

Taşgetiren, "Onun için Babacan’ın bazı şeylerin 'parmak çıtlatırcasına' kolay çözüleceğini söylemesi, MHP için 'Harry Potter'dan mülhem 'Ali Potter' alayına konu olsa da yadırganmıyor. Bilirseniz parmak çıtlatırsınız, bilmezseniz efsunlu işler içinde görürsünüz. Tarihin tekerleği farklı dönmeye başladı. Bana göre kimlik değiştirmiyor Davutoğlu ve Babacan, kendi kimlikleri içinde 'Türkiye bileşkeleri' oluşturarak yeni, zor bir işe soyunuyor, bir hizmet çığırı açmaya çalışıyorlar. Birlikte olsalardı, seslerini duyar gibiyim. Kim bilir belki o günler de gelir, kim bilir belki böyle çıkmanın da artıları olabilir, kim bilir belki şu an böylesi rasyoneldi, kim bilir belki de o sesler haklıdır Her şey bir yana 'heyecan' gerçek. Bu heyecanın ne anlama geldiğini en iyi Ak Parti’nin kuruluş günlerini yaşayanlar bilir." değerlendirmesinde bulundu.

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